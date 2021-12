Bell va construire les simulateurs pour les pilotes de AH-1Z tchèques

Entraîner au vol les pilotes d'AH-1Z et UH-1Y tchèques...

Bell a signé un contrat avec le gouvernement américain pour construire le simulateur d'entraînement au vol des AH-1Z pour la nouvelle flotte d'hélicoptères de la République tchèque. La livraison des dispositifs d'entraînement jouera un rôle clé dans l'intégration des nouveaux hélicoptères H-1 dans l'armée de l'air tchèque. Le simulateur d'entraînement au vol (FTD) sera utilisé à des fins de simulation et de formation pour les futurs pilotes de la flotte combinée AH-1Z et UH-1Y.

... En parallèle des livraisons des machines

" Le simulateur d'entraînement au vol fournira aux opérateurs tchèques les outils parfaits pour se familiariser avec leurs nouveaux hélicoptères H-1 ", déclare Mike Deslatte, vice-président et directeur de programme de Bell H-1. "Le FTD destiné à l'armée de l'air tchèque permettra de s'assurer que les activités de formation progressent sans heurts, parallèlement à la livraison des appareils eux-mêmes." Bell a choisi FlightSafety International et VR Group comme principaux sous-traitants.

Avec FlightSafety

FlightSafety International, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et le soutien de simulateurs de vol, de systèmes visuels et d'affichages, fournira des produits matériels et logiciels pour la formation par simulation, notamment le système d'affichage visuel et le système de chargement des commandes.