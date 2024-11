Bell Textron franchit le cap du 100e Bell 505 vendu en Europe

100e Bell 505 vendu en Europe

Bell Textron a annoncé le 5 novembre 2024 la signature d'un contrat d'achat pour le 100e Bell 505 en Europe, qui sera livré à l'opérateur privé Adam Fawsitt. Cette vente est l'un des quatre contrats d'achat de Bell 505 signés à European Rotors 2024, tous pour des opérateurs privés basés au Royaume-Uni. « Nous sommes fiers d'atteindre notre 100e vente de Bell 505 en Europe et ravis de célébrer cette étape ici à European Rotors », a déclaré Robin Wendling, directeur général de Commercial Business pour l'Europe.

L'EASA certifie le système de commandes de vol GFC 600H

Plus tôt au salon aéronautique de Farnborough 2024, Bell a annoncé de multiples nouvelles commandes de Bell 505 à des opérateurs en Espagne, en Suisse, en Estonie et au Royaume-Uni. Bell a également annoncé que l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA) a certifié le système de commandes de vol GFC 600H de Garmin sur le Bell 505, permettant aux clients européens de tirer parti des capacités de pilotage automatique pour cette plateforme. Le Bell 505 affiche une vitesse de 125 nœuds (232 km/h) et une charge utile de 680 kg (1 500 livres) et intègre un moteur Safran Arrius 2R à FADEC double canal.