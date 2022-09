Bell sélectionne Sierra Nevada pour le développement de son HVSTOL

Un accord avec Sierra Nevada...

Bell Textron a annoncé le 19 septembre 2022 que l'entreprise a conclu un accord d'équipe avec Sierra Nevada Corporation, pour les avions à décollage et atterrissage verticaux à grande vitesse (HSVTOL) de Bell. Dans le cadre de cette collaboration, Sierra Nevada soutiendra spécifiquement la conception et le développement de systèmes de mission pour les variantes HSVTOL.

...Pour le HSVTOL...

"Dans le but de faire progresser la maturité technique et d'offrir plus rapidement la capacité HSVTOL aux combattants, Bell a réuni une équipe de partenaires de premier plan dans l'industrie. Nous sommes ravis d'avoir Sierra Nevada à bord, a déclaré Jason Hurst, vice-président, division Innovation, chez Bell. "Nous avons fait des progrès importants dans le développement de la technologie HSVTOL de Bell en 2022, et nous avons hâte de montrer ces progrès au cours de l'année à venir."

...En dehors du concours FARA...

À l'instar du développement de l'innovation chez Bell, Sierra Nevada continue de tirer parti de son expertise en systèmes de mission pour explorer de nouvelles possibilités dynamiques. Sierra Nevada apporte également à Bell une expertise supplémentaire en matière de systèmes de mission pour le développement du Bell 360 Invictus dans le cadre du concours Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) de l'armée américaine. Bell poursuit actuellement ses efforts de réduction des risques liés au HSVTOL et participe à l'AFWERX HSVTOL Concept Challenge, un effort de production participative pour l'United States Air Force (USAF) et le United States Special Operations Command (USSOCOM). Bell est l'une des 11 entreprises, parmi plus de 200 participants au défi, sélectionnées pour recevoir des investissements dans des études de marché visant à faire progresser la technologie HSVTOL.