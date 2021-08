Bell dévoile de nouveaux concepts ADAV à grande vitesse pour des applications militaires

HSVTOL, ou l'ADAV à grande vitesse

Bell a annoncé aujourd'hui le dévoilement de concepts de nouveaux systèmes d'aéronefs pour des applications militaires qui utiliseraient la technologie de décollage et d'atterrissage verticaux à grande vitesse (HSVTOL) de Bell, alors que la société poursuit son innovation en matière d'aéronefs à décollage vertical de prochaine génération. La technologie HSVTOL allie la capacité de vol stationnaire d'un hélicoptère aux caractéristiques de vitesse, d'autonomie et de capacité de survie d'un avion de chasse.

" La technologie HSVTOL de Bell constitue une amélioration radicale des capacités des hélicoptères ", a déclaré Jason Hurst, vice-président, du département Innovation. "Nos investissements technologiques ont permis de réduire les risques et de nous préparer au développement rapide du HSVTOL dans un environnement d'ingénierie numérique, en tirant parti de l'expérience d'un passé robuste d'exploration technologique et de partenariats étroits avec le ministère de la Défense et les laboratoires de recherche", a t-il ajouté.

740 km/h en croisière

Les concepts HSVTOL de Bell comprennent la capacité de vol stationnaire à faible souffle, une vitesse de croisière comparable à celle des jets, supérieure à 400 kts (environ 740 km/h), une véritable indépendance par rapport à la piste et une endurance en vol stationnaire et une évolutivité pour une gamme de missions allant de la récupération de personnel sans pilote à la mobilité tactique. Le poids brut des appareils varie de 4 000 lb à plus de 100 000 lb, soit de 1,8 t à plus de 45 t.

Pour Bell, la capacité HSVTOL est essentielle pour répondre aux besoins des missions futures. "Elle permet d'offrir une gamme de systèmes d'aéronefs offrant une plus grande indépendance par rapport aux pistes, une meilleure capacité de survie, une plus grande souplesse de mission et une meilleure performance par rapport aux plateformes existantes. Grâce à la convergence des capacités des avions à rotors basculants, aux progrès des commandes de vol numériques et aux nouvelles technologies de propulsion, Bell est prête à faire évoluer la technologie HSVTOL pour les missions militaires modernes afin de servir la prochaine génération de combattants", précise l'hélicoptériste.

Une longue série expérimentale

Bell explore la technologie des aéronefs à décollage vertical à grande vitesse depuis plus de 85 ans, en mettant au point des configurations VTOL novatrices comme le X-14, le X-22, le XV-3 et le XV-15 pour la NASA, l'armée américaine et l'armée de l'air américaine. Les leçons tirées du XV-3 et du XV-15 ont soutenu le développement du convertible V-22 Osprey de Bell-Boeing, une plate-forme inestimable qui a changé la façon dont l'armée américaine mène les assauts amphibies, l'infiltration et l'exfiltration à longue distance et le réapprovisionnement, avec une vitesse de croisière et une portée deux fois supérieures à celles des hélicoptères qu'elle a remplacés.