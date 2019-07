Bell reprend du poil de la bête et s'attend à un 3e trimestre à la hausse

Au second trimestre 2019, Bell a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices chuter en raison d'une baisse du volume militaire et d'un nombre légèrement moindre de livraisons d'hélicoptères commerciaux. Bell a ainsi livré 53 hélicoptères commerciaux durant le second trimestre, quatre machines de moins qu'à la même période l'an dernier.

Le PDG de Textron, Scott Donnelly, a déclaré qu'il s'attendait à une amélioration des hélicoptères commerciaux au troisième trimestre, alors que la fabrication augmente pour répondre à la demande. « Nous nous attendons à une hausse des livraisons au second semestre […]. La demande est là. Les commandes sont là. Il s'agit d'accélérer la production et de livrer à un rythme plus élevé ».

Le carnet de commandes à la fin du deuxième trimestre s'élevait à 6 milliards de dollars, en hausse de 500 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre 2018.