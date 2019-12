Bell livre son premier Bell 505 à Horizon International Flight

Bell a annoncé aujourd'hui la livraison du premier des 12 hélicoptères Bell 505 à Horizon International Flight Academy en vue d'une entente signée en novembre au Salon aéronautique de Dubaï. Le 505 a été configuré pour la formation en vol, entièrement équipé d'un glass cockpit qui permet aux pilotes en formation de faire l'expérience des commandes modernes.

La flotte d'hélicoptères de Horizon International Flight Academy comprend des Bell 206, des Bell 407 et des Bell 429. Horizon a pris livraison du premier hélicoptère de type 505 à l'usine Bell de Mirabel lors d'une cérémonie en présence de Hareb Al Dhaheri, chef de la direction horizon Flight Academy International, de l'ambassadeur Raqbani, de l'ambassade des Émirats arabes unis au Canada, de Fahad Harhara Al Yafei, chef de la direction de Cluster, et de Steeve Lavoie, président de Bell Helicopter Textron Canada Ltd.

Horizon est la plus grande académie indépendante de formation en vol en hélicoptère de la région et forme des pilotes à l'échelle locale et internationale. Les hélicoptères Bell 505 seront utilisés pour continuer à former une nouvelle génération de pilotes.