Bell livre son 500e Bell 429

500e Bell 429 produit et livré

Bell a annoncé au salon Farnborough 2024 la livraison du 500e hélicoptère Bell 429. L'appareil a été livré à l'opérateur basé en Amérique latine, Mendes Group, et sera utilisé pour le transport d'affaires au Brésil. « Bell va ainsi livrer au groupe Mendes son quatrième Bell 429, le 500e produit », a déclaré John Ramos, directeur général de l'Amérique latine.

Une circumnavigation mondiale

Le Bell 429 est un hélicoptère bimoteur léger IFR monopilote. Il se destine à tous les segments de marché, y compris le médical, la sécurité publique, le pétrole et le gaz, les services publics et les entreprises. Récemment, le Bell 429 a dépassé les 735 000 heures de vol, avec notamment une circumnavigation mondiale battant le record du Guiness Book, effectuée par W.R. « Bob » Dengler et Steven Dengler en 2017. « La flotte de Bell 429 continue de croître dans tous les segments de mission, en particulier pour les voyages d'affaires, la sécurité publique et le transport médical d'urgence. Tout au long de l'histoire de l'avion, Bell a apporté de nombreuses améliorations à la plate-forme afin de dépasser les exigences des missions », a déclaré Danny Maldonado. Directeur commercial de Bell. .

Capacité IFR monopilote

Le Bell 429 est propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney Canada PW207D1/D2, avec cockpit tout écran entièrement intégré, un système d'entraînement avancé et une capacité de vol aux instruments (IFR) certifiée pour des opérations avec un ou deux pilotes. Il s'agit du premier hélicoptère certifié selon le processus MSG-3, ce qui se traduit par une réduction des coûts de maintenance pour les opérateurs. Le Bell 429 est également doté d'une cabine spacieuse et de portes latérales extra-larges de 60 pouces (soit 152,4 cm). La réception de l'appareil a eu lieu dans les installations de Bell Textron Canada Ltd. à Mirabel, au Québec, là ou se situe la chaîne de production commerciale actuelle de Bell, y compris le Bell 505, le Bell 407GXi, le Bell 429 et le SUBARU Bell 412EPX. À ce jour, l'entreprise a construit et livré plus de 5 800 hélicoptères commerciaux.