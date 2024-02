Bell fait la démonstration du HSVTOL sur la base aérienne de Holloman

HSVTOL à Holloman

Bell présente les capacités de la technologie de décollage et d'atterrissage verticaux à grande vitesse (HSVTOL) à l'issue des essais réalisés sur la base aérienne de Holloman. L'équipe a utilisé la piste d'essai à grande vitesse de Holloman pour démontrer les technologies de rotor repliable, de propulsion intégrée et de commandes de vol à des vitesses de vol représentatives (voir vidéo ci-dessous).

Au bénéfice du programme SPRINT de la DARPA

La réussite des essais sur traîneau est l'aboutissement des recherches de Bell sur le HSVTOL et d'un développement technologique sans précédent", a déclaré Jason Hurst, vice-président exécutif de l'ingénierie. "La démonstration de la technologie permet à Bell d'acquérir une expérience et des connaissances cruciales qui contribueront au développement de l'avion X dans le cadre du programme SPRINT de la DARPA. Il s'agit d'une étape cruciale dans la création de la prochaine génération d'avions à grande vitesse et à décollage vertical pour les futurs appareils".

Un avion expérimental, démonstrateur technologique

Le programme SPRINT vise à concevoir, construire et faire voler un X-Plane, soit un avion expérimental destiné à démontrer les technologies habilitantes et les concepts intégrés nécessaires à une combinaison transformationnelle de vitesse d'avion et d'indépendance vis-à-vis des pistes pour la prochaine génération de plates-formes de mobilité aérienne.