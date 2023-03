Bell et Pratt & Whitney partenaires pour la technologie de propulsion des aéronefs à décollage et atterrissage verticaux à grande vitesse (HSVTOL)

Bell et Pratt & Whitney partenaires

En tant que partenaires industriels désireux d'accélérer le potentiel futur de la technologie de décollage et d'atterrissage verticaux à grande vitesse (HSVTOL), Bell et Pratt & Whitney collaborent à des solutions de propulsion pour le développement de la technologie HSVTOL. Bell continue de travailler avec le gouvernement américain et ses partenaires de l'industrie pour réduire les risques et développer les exigences en matière de capacité. Alors que Bell continue de bâtir son équipe solide, l'hélicoptériste a des discussions ouvertes et collabore avec des leaders d'opinion de l'industrie, y compris Pratt & Whitney, afin de fournir rapidement des capacités HSVTOL. "Nous sommes ravis d'approfondir la recherche sur la technologie de propulsion HSVTOL avec Bell et de montrer ce que cette capacité de prochaine génération pourrait apporter à l'USAF et à d'autres combattants ", a déclaré Steven Burd, directeur et ingénieur en chef des programmes de moteurs militaires avancés chez Pratt & Whitney.

Autour du HSVTOL

Bell développe activement des technologies novatrices, notamment la famille de véhicules HSVTOL. Le HSVTOL offre une capacité de prochaine génération en matière de vitesse, de rayon d'action et de capacité de survie de l'appareil à décollage vertical. Ce type de technologie allie la maniabilité d'un hélicoptère aux caractéristiques de vitesse, de portée et de survivabilité d'un avion de chasse. La technologie HSVTOL de Bell peut servir à une variété de missions complexes dans l'espace de combat futur pour la mobilité agile indépendante de la piste, l'infiltration et l'exfiltration des forces d'opérations spéciales, la récupération du personnel et la frappe et le renseignement. "La technologie de propulsion HSVTOL est l'un des domaines techniques clés à développer pour les capacités futures, et nous sommes ravis de tirer parti de l'expertise de Pratt & Whitney pour explorer les moyens de faire évoluer la technologie de ces concepts ", a déclaré Lee Anderson, directeur de l'innovation chez Bell.

Capacités

La technologie HSVTOL tire parti de l'expérience existante de Bell dans le développement d'avions à décollage vertical à grande vitesse, le Bell 360 Invictus filant à plus de 200 nœuds (soit 370 km/h) et le Bell V-280 Valor atteignant plus de 300 nœuds (soit environ 555 k/h). Le développement du HSVTOL ouvre la voie à une capacité de génération suivante en matière de vitesse, de rayon d'action et de survivabilité. La flexibilité des pistes du HSVTOL permet d'utiliser les pistes pour le décollage conventionnel des avions à réaction lorsque les pistes sont intactes, et l'indépendance pour le décollage sur terrain court et le décollage vertical lorsque les pistes sont compromises.