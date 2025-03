Bell et Omni Helicopters signent un accord pour l'évaluation opérationnelle du Bell 525

Bell et Omni Helicopters International Group partenaires...

Bell et Omni Helicopters International Group (OHI, Omni), fournisseur de solutions de mobilité aérienne en Amérique latine, ont annoncé le 10 mars le lancement d'un programme conjoint d'évaluation opérationnelle en mer de l'hélicoptère Bell 525, qui sera mené pendant plusieurs mois sur le site d'Omni à Georgetown, au Guyana, dans l'attente de la certification de type. Ce qui permettra à la machine d'accumuler des heures de vol supplémentaires mais également de faire l'objet d'une campagne de publicité qui ne dit pas son nom. Avec une certification en retard et des ventes difficiles, le Bell 525 en a bien besoin.

...Sur le Bell 525

Après la certification de type, Bell exploitera l'hélicoptère Bell 525 en collaboration avec Omni pour entreprendre un programme de vols de mission en mer. L'hélicoptère sera chargé à des charges utiles de mission représentatifs et sera entièrement intégré dans les processus quotidiens de planification des vols et dans le programme des vols. L'hélicoptère visitera plusieurs installations offshore dans la région et sera chargé, déchargé et ravitaillé régulièrement afin de le soumettre à un essai soutenu dans des conditions réelles sur le terrain.

Démontrer les capacités de la machine en offshore

« Ce programme permettra au Bell 525 de démontrer ses performances, ses capacités et sa fiabilité en tant qu'hélicoptère offshore », a déclaré Danny Maldonado, directeur commercial de Bell. « Le Bell 525 a été conçu pour les opérations offshore sur le marché du pétrole et du gaz, et nous sommes ravis de nous lancer dans cette entreprise pour présenter ses capacités révolutionnaires à l'industrie. »

500 heures de vol en 6 mois

Dans le cadre de l'évaluation opérationnelle, Bell fera voler le 525 dans le cadre du programme de vol Omni, qui compte 200 vols par mois. Chargé à des poids opérationnels représentatifs, l'avion effectuera exactement les mêmes séquences de vols que la flotte opérationnelle au Guyana, l'exposant ainsi à l'intensité et aux pressions des opérations commerciales en ligne. Une attention particulière sera accordée à la résilience opérationnelle, à la robustesse de la chaîne d'approvisionnement et à la durabilité de l'appareil lorsqu'il est exposé à de fréquentes activités de manutention au sol, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le Bell 525 continue de progresser vers la certification FAA. Environ 500 heures de vol sont prévues dans le cadre d'un programme de 6 mois.