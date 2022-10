Bell a livré son premier Bell 505 en Grèce

Un premier Bell 505 en Grèce...

Bell a annoncé la livraison du premier Bell 505 à un client en Grèce. L'appareil a été livré en août au centre de service de Bell Prague. Ce Bell 505 appartient à un particulier et sera exploité par la société Bellavia pour des vols commerciaux sur le continent et les îles de la Grèce pour des vols d'affaires, VIP, de loisirs et d'affrètement. Bellavia exploitera et entretiendra l'appareil en vertu des certifications de son organisation, avec des pilotes et des techniciens formés à l'Académie de formation de Bell. "Il s'agit d'une étape importante pour le Bell 505. Nous sommes fiers de livrer le premier 505 en Grèce ", a déclaré Patrick Moulay, premier vice-président, Affaires commerciales internationales, Bell.

...Pour un client de longue date

Bellavia Aviation Services Ltd exploite et entretient des hélicoptères Bell depuis 1991. L'entreprise familiale de troisième génération a commencé ses activités avec un Bell 47 qui lui a permis d'effectuer plus de 3 500 heures de vol dans les domaines de la fertilisation, de la pulvérisation de moustiques et du tournage aérien. Elle a poursuivi ses activités avec les Bell 206 JetRanger, Bell 230, Bell 206 LongRanger et dispose actuellement d'une flotte de Bell 206, Bell 407, Bell 429 et Bell 505.

78 Bell 505 livrés en Europe

Bell a livré 78 Bell 505 en Europe à des clients en Italie, en Suisse, en Slovaquie et maintenant en Grèce. L'entreprise continue de développer sa présence internationale avec des ventes d'hélicoptères à usage privé et commercial. En plus de sa large base de clients, l'installation de Bell à Prague offre aux opérateurs régionaux des options de maintenance, de réparation et de révision accessibles.