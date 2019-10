Barfield conclut un accord avec Falgayras

Filiale d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance en Amérique, Barfield a signé un contrat exclusif avec Falgayras. La société française devient un centre de réparation agréé Barfield en Europe. L'accord couvre la réparation et l'étalonnage de différents produits GSTE, notamment les équipements anémométriques, tube de Pitot et température turbine.



Le premier accord avec Falgayras, conclu en juin 2018, faisait de Barfield le distributeur officiel du fabricant français aux États-Unis. Falgayras fabrique et fournit des équipements embarqués tels que des équipements de commandes de vol et de navigation, des équipements électroniques et de contrôle moteur.



La société Falgayras a été fondée en 1969. Elle se situe dans la zone aéronautique de Toulouse (France) et est aujourd'hui réputée sur le marché aéronautique pour la fourniture et la maintenance d'équipements embarqués à bord des aéronefs. Ses produits-phares incluent des systèmes d'essuie-glace, des solutions d'éclairage et de câblage.

Son bureau d'études est spécialisé dans le génie mécanique, électrique et électronique. Ces compétences lui permettent de concevoir une grande variété d'équipements et de produits spécifiques pour différents constructeurs à travers le monde.

Falgayras est également en mesure d'offrir la réparation d'équipements de commande de vol et de contrôle moteur, de moteurs électriques, de pompes à carburant, d'actionneurs et d'autres équipements électroniques.