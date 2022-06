Bamboo Airways projette d'intégrer une alliance aérienne globale

Même avant la fin de la crise sanitaire, le transport aérien vietnamien a continué à se développer, à l'image de Bamboo Airways qui, après seulement trois ans et demi d'activité, dispose d'une flotte de 28 avions et un réseau de 31 destinations, avec 76 avions en commande (46 Airbus A321neo, 27 Boeing 787-9 et trois Airbus A320-300).

Lors du forum "Routes Asia 2022" qui se déroule du 6 au 8 juin à Da Nang (Vietnam), le directeur commercial de Bamboo Airways, Pierre Thach Hoang, a annoncé que la compagnie était en discussions avec différentes compagnies pour trouver de nouvelles coopérations pour développer son réseau au delà de l'Asie. Bamboo Airways est notamment en relations avec les compagnies Japan Airlines, Air Canada et Virgin Australia pour conclure d'éventuels accords interlignes. En 2023, la compagnie envisage aussi de se porter candidate à l'adhésion à une des trois grandes alliances aériennes globales.

Bamboo Airways lancera le 16 juin un liaison Ho-Chi-Minh Ville/Francfort exploitée à raison de deux fréquences par semaine. Cette liaison vient compléter la desserte Hanoi-Francfort déjà existante. La compagnie aérienne ambitionne d'atteindre une flotte de 100 avions dans les cinq prochaines années.