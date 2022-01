Bamboo Airways met le cap sur l’Europe

La compagnie privée vietnamienne Bamboo Airways a annoncé qu’elle allait fortement développer son réseau international, notamment vers l’Europe. Sa toute première nouvelle destination sera ainsi Francfort, qu’elle ouvrira le 25 février. La route sera opérée en Boeing 787-9, deux fois par semaine, au départ de Hanoi. Viendront ensuite des ouvertures de lignes vers Londres-Heathrow, Melbourne et Tokyo-Narita. Aviareps sera le représentant commercial de Bamboo Airways en Allemagne. La compagnie vietnamienne prévoit aussi « dès que les conditions seront réunies » d’ouvrir une deuxième ligne vers Francfort au départ de Ho-Chi-Minh-Ville. Des ouvertures de lignes vers Berlin et Munich sont aussi à l’étude. La seule autre compagnie vietnamienne à opérer des routes vers l'Allemagne est Vietnam Airlines, qui devrait reprendre une liaison Hanoi-Francfort à partir du 27 janvier. A compter du 8 février, Vietnam Airlines prévoit de prolonger sa ligne Hanoi-Francfort vers Londres Heathrow et vers Paris CDG, une fois par semaine.

Deux lignes inédites vers Tokyo et Melbourne

Autre ligne importante vers l’Europe : une liaison vers Londres-Heathrow qui devrait être ouverte à partir du 22 mars 2022. Là encore, les vols seront opérés en Boeing 787-9 et la liaison sera exploitée initialement à raison de deux fréquences par semaine. Vers le Japon, Bamboo Airways ouvrira sa première ligne vers Tokyo-Narita à compter du 10 février, en Airbus A321neo, à raison de deux fréquences par semaine. Elle sera en concurrence avec All Nippon Airways, Japan Airlines, VietJet et Vietnam Airlines. A compter du 19 février, la jeune compagnie vietnamienne ouvrira enfin une ligne entre Ho-Chi-Minh-Ville et Melbourne. Là aussi, c'est une nouvelle liaison pour Bamboo Airways, qui sera opérée en Boeing 787-9 et qui viendra en concurrence de Vietnam Airlines et JetStar, quand elle reprendra sa liaison en mars. Pour mémoire, Bamboo Airways est une compagnie qui a été créée en 2017 et qui appartient au promoteur immobilier FLC Group. Elle dispose d'une flotte de 28 avions (1 Airbus A319-100, 6 Airbus A320-200, 5 Airbus A320neo, 3 Airbus A321-200, 5 Airbus A321neo, 3 Boeing 787-9, 1 Embraer 190 et 4 Embraer 195). Elle a aussi 76 appareils en commande (3 Airbus A320-200, 46 Airbus A321neo et 27 Boeing 787-9).