Baisse de 44% du résultat net consolidé du groupe Lufhansa en 2019

Dans un contexte inédit pour le transport aérien mondial depuis les attentats du 11 septembre 2001, le groupe Lufthansa a publié ses résultats pour l'année 2019. Le groupe allemand a terminé son exercice avec une résultat net consolidé qui a plongé de 44%, à 1,2 milliards d'euros, et un résultat d'exploitation de 2 milliards d'euros, en recul notamment à cause du ralentissement économique et de la hausse des prix du pétrole (+600 millions d'euros). Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,5%, à 36,4 milliards d'euros.

Devant la situation exceptionnelle actuelle, le groupe, qui a immobilisé la quasi-totalité de sa flotte (95% soit 700 avions au sol), ne donne aucune indication. Le groupe Lufthansa précise qu'il est "financièrement bien équipé" avec une trésorerie disponible à date de 4,3 milliards d'euros. "Afin de sécuriser sa solide situation financière, le groupe a levé des fonds supplémentaires d'environ 600 millions d'euros ces dernières semaines", annonce le groupe allemand dans un communiqué. Le groupe Luthansa va par ailleurs mobiliser des lignes de crédits non utilisées à hauteur de 800 millions d'euros et s'attèle à collecter d'autres fonds. Le groupe va utiliser ces montants pour financer les avions de sa flotte, dont il est propriétaire à 86%.

Au sein des filiales du groupe Lufhansa, Brussels Airlines, qui va arrêter tous ses vols entre le 21 mars et le 19 avril, a demandé mardi une aide publique de 200 millions d'euros à l'Etat belge.