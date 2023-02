BA et Virgin Atlantic annoncent leur redéploiement vers la Chine

Après Air France qui a annoncé une remontée de ses fréquences vers Shanghai, Hong Kong et Pékin en exploitation quotidienne d'ici le mois de juillet, British Airways et Virgin Atlantic ont à leur tour annoncé le calendrier de la reprise de leur vols vers la Chine.

Virgin Atlantic retrouve son réseau d'avant-crise

A compter du 23 avril, British Airways relancera un vol quotidien entre Londres-Heathrow et Shanghai-Pudong, avec un vol quotidien exploité en Boeing 787-9. Une seconde route vers la Chine sera relancée à partir du 3 juin, entre Londres-Heathrow et Pékin-Daxing, avec quatre fréquences hebdomadaires opérées en Boeing 777-200ER. De son côté, Virgin Atlantic rouvrira une desserte quotidienne entre Londres-Heathrow et Shanghai, avec un Boeing 787-9. Au moment de la reprise de cette desserte, cela fera exactement 859 jours qu'elle aura été suspendue. La reprise de la desserte de Shanghai pour Virgin Atlantic sera par ailleurs la dernière route reprise par la compagnie anglaise, qui aura au moment de cette reprise, restauré l'ensemble de son programme international d'avant-crise.

Des compagnies chinoises encore timides vers le Royaume-Uni

Pour le moment, le marché Royaume Uni-Chine est occupé par cinq compagnies chinoises. Vers Londres-Heathrow, Air China dessert des lignes au départ de Pékin et Shanghai, Beijing Capital Airlines exploite une route au départ de Qingdao, China Eastern Airlines au départ de Shanghai et China Southern Airlines au départ de Canton (Guangzhou). Hainan Airlines opère aussi une route entre Pékin (Capital) et Manchester. L'ensemble de ces routes sont exploitées une fois par semaine, selon les données de OAG.