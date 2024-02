AWATAR, la brique technologique voilure de GullHyver

En juin 2023, l’ONERA a présenté GullHyver, l’étude d’avion monocouloir du futur, propulsé par hydrogène liquide et bénéficiant d’une voilure haubanée à fort allongement. AWATAR est un programme destiné à faire mûrir la conception de cette aile à fort allongement avec une architecture à haubans, des parties laminaires dans les zones extérieures, un système de dégivrage intégré, performant et de masse contenue et enfin une intégration optimisée d'un système de propulsion de type open rotor.