Avolon et Air New Zealand partenaires avec BETA Technologies

Le Beta Technologies CX300 chez Air New Zealand en 2026

Avolon, l'une des principales sociétés mondiales de financement de l'aviation, et Air New Zealand ont ont conclu un protocole d'accord pour s'associer à la recherche afin de soutenir la commercialisation d'avions électriques et d'autres nouvelles technologies de propulsion, y compris les batteries hybrides et l'hydrogène. L'accord comprend également la signature d'une lettre d'intention pour la vente et la cession-bail d'un avion-cargo électrique Beta Technologies Alia CX300. L'Alia CX300 à décollage et atterrissage conventionnels [électrique] (ADACe ou CTOL) est conçu par Beta Technologies et transportera jusqu'à 560 kg de fret par vol pour la compagnie aérienne. L'avion doit être livré en 2026 et sera utilisé par Air New Zealand pour transporter du fret entre Wellington et Blenheim dans le cadre de son partenariat avec New Zealand Post.

"Un rôle important"

La collaboration plus large entre Avolon et Air New Zealand reflète la volonté des deux entreprises de jouer un rôle de premier plan dans le soutien au développement d'avions à technologie propre, contribuant ainsi à la décarbonisation du transport aérien, et soutenir l'ambition du secteur de l'aviation de parvenir à une consommation nette zéro en 2050. « Les loueurs ont un rôle important à jouer dans le soutien à la commercialisation d'avions à technologie propre afin d'aider le secteur de l'aviation à atteindre ses ambitions nettes de zéro. Ce partenariat avec Air New Zealand reflète l'engagement d'Avolon à soutenir l'innovation, en s'appuyant sur notre investissement dans Vertical Aerospace et notre implication dans le projet ZEROe d'Airbus », a commenté Andy Cronin, PDG d'Avolon.

Un premier vol réalisé en novembre 2024

L'avion "vert" doit donc être livré en 2026 à Air New Zealand. L'Alia CTOL, ou plutôt ADACe, acronyme d'Aéronef à Décollage et Atterrissage Conventionnels électrique, est actuellement en cours d'essais en vol, aux Etats-Unis. Après ce qui pourrait être qualifié de primo campagne avec l'US Air Force auprès de son laboratoire expérimental, l'AFWERX. L'aéronef a été fabriqué sur le site de production de 200 000 pieds carrés de BETA à South Burlington. Et le 13 novembre 2024, le pilote d'essais, Kyle Clark, qui n'est autre que le fondateur et directeur général de Beta Technologies a effectué le premier vol de l'avion de production, immatriculé N916LF. Le vol, qui a duré près d'une heure, comprenait un décollage, une montée à 7 000 pieds (soit 2 100 m), une évaluation des qualités de pilotage, des points d'essai de stabilité et de contrôle et une augmentation de la vitesse initiale avant d'effectuer plusieurs approches et un atterrissage normal.

250 km/h et 622 km d'autonomie

« Ce début de notre campagne d'essais en vol du CX300 de série est le résultat d'années de travail acharné et de concentration sur l'étude des besoins des clients, l'ingénierie, la fabrication, la production, la qualité et les essais. Il s'agit d'une étape importante pour Beta et le début d'une nouvelle phase passionnante pour l'entreprise. Nous nous rapprochons ainsi du moment où nous pourrons mettre cette technologie entre les mains de nos clients », a commenté Kyle Clark.L'appareil a une vitesse de croisière maximale de 135 kts, soit environ 250 km/h et une autonomie affichée de 336 nautiques, soit 622 km. La cabine permet le transport de 50 pieds cube de fret, soit 5,6 m3 ou cinq passagers. La société poursuit également la production d'autres appareils, notamment les congurations Alia CTOL et Alia VTOL (ADAVe, aéronef à decollage et atterrissage verticaux électrique), qui a volé pour la première fois en 2022 et dont le développement se poursuit.