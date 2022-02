Avion à hydrogène : Airbus et Singapour confirment

Le groupe Linde s'intègre dans le futur hub hydrogène de Singapour

L'initiative lancée par Airbus et les autorités singapouriennes de l'aviation civile (CAAS) en novembre 2021 vient de s'enrichir d'une nouvelle étape avec l'officialisation de l'implication de l'aéroport de Changi et surtout de l'arrivée du groupe américano-allemand Linde spécialisée dans l'ingénierie et les gaz industriels. Une expérience qui sera en effet précieuse pour le développement d'une filière hydrogène et la mise en place d'un futur hub hydrogène sur l'aéroport de Changi. Le Singapore Airshow 2022 a été l'occasion d'officialiser l'arrivée de ces nouveaux partenaires.

Aller plus loin que l'aéroport de Changi

Mais, l'accord de coopération signé au Singapore Airshow 2022 vise plus que le seul aéroport de Changi à Singapour puisque les partenaires étudieront comment l'hydrogène pourra être transportée, stockée et distribuée "sur les aéroports existants et les nouvelles plateformes". D'ailleurs, l'aéroport de Séoul/Incheon est aussi dans la boucle. L'étude lancée par Airbus et la CAAS a d'ailleurs pour objet les différentes problématiques liées à l'hydrogène : production, stockage, distribution, services au sol pour les avions, équipements logistiques et systèmes de ravitaillement.

Lyon en aéroport pilote

C'est dans le cadre d'un partenariat avec Vinci Airports et Air Liquide que Airbus va transformer l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry en plateforme pilote avec dès 2023 le déploiement d’une station de distribution d’hydrogène gazeux permettant d’alimenter à la fois les véhicules terrestres (bus de piste, camions, engins de manutention…) de l’aéroport et ceux de ses partenaires, mais également les poids lourds qui circulent aux abords. Cette première étape est indispensable pour tester les installations et la dynamique de l’aéroport en tant que “hub hydrogène” de sa zone d’influence. Entre 2023 et 2030 est programmé le déploiement des infrastructures d’hydrogène liquide qui permettront le chargement d’hydrogène dans les réservoirs des futurs aéronefs. Enfin, au-delà de 2030 : déploiement de l’infrastructure hydrogène allant de la production à la distribution massive d’hydrogène liquide dans l’aéroport.