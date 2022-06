Avion décarboné : l'impulsion de Thierry Breton

Alliance pour une aviation à zéro émissions

Face à une filière aéronautique civile européenne qui peine toujours à trouver une démarche unitaire et coordonnée en matière d'aviation décarbonée malgré des expressions de volonté et des déclarations de bonnes intentions répétées de colloques en forums, la Commission européenne a décidé de « prendre le taureau par les cornes ». L'impulsion donnée par le Commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a un nom : l'Alliance pour une aviation à zéro émissions.



Une initiative lancée lors du dernier salon de ILA Berlin

L'initiative a été lancée lors du dernier Salon aéronautique de ILA Berlin et «appelle les membres de la communauté aéronautique à unir leurs forces ». Quelle que soit leur taille, tous les acteurs privés et publics de cette communauté aéronautique « qui se sont engagés à soutenir la mise en service d'aéronefs à zéro émissions» sont donc invités à rejoindre l'Alliance au moyen d'un formulaire en ligne : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Membership-application-AZEA.

L'Alliance veut réunir tous les acteurs de la chaîne du transport aérien, des constructeurs aux aéroports en passant par les compagnies aériennes ainsi que les fournisseurs d'énergie, les régulateurs et « les groupes d'intérêt » dans le domaine de l'environnement. Les futurs membres de l'Alliance «s'emploieront conjointement à recenser tous les obstacles à l'entrée en service commercial de ces aéronefs » fonctionnant à l'électrique ou à l'hydrogène.

Autre volet : «élaborer des recommandations et une feuille de route pour remédier à ces obstacles, promouvoir les projets d'investissement et créer des synergies et une dynamique parmi les membres ». Sans oublier des problématiques telles que les besoins en carburant et en infrastructures des aéronefs électriques ou fonctionnant à l'hydrogène dans les aéroports, la normalisation et la certification, ainsi que les conséquences pour les compagnies aériennes et la gestion du trafic aérien».

Première Assemblée générale à l'automne

Force de coordination, l'Europe est aussi source de financements en matière d'aviation décarbonée, via notamment le « partenariat pour une aviation propre », comme le rappelle Thierry Breton qui appelle les futurs membres de l'Alliance à leur première Assemblée générale pour l'automne prochain.