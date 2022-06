Avion décarboné : Airbus et Wizz Air signent un partenariat sur l'hydrogène

Wizz Air et Airbus ont signé un MoU ("Memorandum of understanding" ou protocole d'accord) sur les avions à hydrogène. Cet accord de coopération permettra à Wizz Air d'avoir une "compréhension profonde" de la manière qu'un avion motorisé avec une technologie hydrogène pourrait changer le business model de la low cost hongroise. L'objectif du protocole d'accord est d'identifier les opportunités d'infrastructure et opérationnelles et les défis de l'avion à hydrogène.

Les deux parties vont collaborer pour développer une connaissance de l'évolution de l'écosystème global, sur le plan de la société, de la régulation, des prix de l'énergie, et des infrastructures nécessaires. L'idée est aussi d'étudier l'impact de l'utilisation d'un avion à hydrogène sur l'ensemble des opérations de Wizz Air, notamment la gestion du réseau, le programme, les bases et les infrastructures aéroportuaires. "Travailler avec nos clients est essentiel pour développer un avion neutre pour le climat et à zéro émission à l'horizon 2035. Nous sommes très heureux d'avoir Wizz Air à bord pour collaborer sur la recherche en cours et le développement pour coïncider avec tout ce que requiert l'écosystème de l'aviation à hydrogène. Comprendre la performance de réseau et de flotte d'une compagnie nous permet de mieux définir les caractéristiques architecturales pour un futur avion ZEROe ainsi que les impacts sur les aéroports, le support au sol et le réseau", explique Glen Llewellyn, vice-président Zéro Emission Avion chez Airbus.

C'est en septembre 2020 que Airbus a dévoilé trois prototypes d'avion ZEROe, mettant en oeuvre notamment la motorisation à hydrogène.