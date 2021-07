Dans une interview croisée accordée à Air & Cosmos, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, et Jean-Brice Dumont, désormais directeur des Avions militaires d'Airbus et qui laisse la présidence du CORAC à Bruno Even, président d'Airbus Helicopters, reviennent sur les choix stratégiques qui ont été décidés, il y a un an, dans le cadre du plan de relance, pour arriver à un transport aérien décarboné. [...] (2888 mots)