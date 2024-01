Avion à hydrogène : Airbus pousse ses pions en Scandinavie

Le 31 janvier, le constructeur Airbus a annoncé la signature d'une protocole d'accord ("MoU" ou "memorandum of understanding) avec les gestionnaires d'aéroports norvégiens et suédois Avinor et Swedavia, la compagnie aérienne SAS et le fournisseur d'énergies Vattenfall pour étudier la faisabilité de la mise en place d'infrastructures de fourniture d'hydrogène sur les aéroports en Suède et en Norvège.

Sélectionner les aéroports éligibles

La coopération permettra de mieux comprendre les concepts d'avions à hydrogène, les opérations, les infrastructures et les besoins de réapprovisionnement dans les aéroports pour soutenir le développement d'un écosystème de l'hydrogène dans le secteur de l'aviation en Suède et en Norvège. Ce travail permettra aussi d'identifier les moyens de choisir quels aéroports pourront être transformés pour approvisionner des avions à motorisation hydrogène et de mettre en place le cadre réglementaire d'accompagnement.

Airbus, pionnier sur l'hydrogène

C'est la première fois qu'une étude de faisabilité de ce type couvre les deux pays et plus de 50 aéroports. Elle reflète l'ambition commune des partenaires d'utiliser leur expertise respective pour soutenir la décarbonisation de l'industrie du transport aérien et atteindre le "net zéro" à l'horizon 2050. L’utilisation de l’hydrogène pour propulser les futurs avions devrait non seulement réduire considérablement les émissions de GES des avions, mais pourrait également contribuer à décarboner les activités de transport aérien au sol. En 2020, Airbus a dévoilé le premier concept ZEROe avec l'ambition de commercialiser le premier avion commercial au monde propulsé à l'hydrogène d'ici 2035. Le développement des briques technologiques correspondantes est désormais en cours au sein d'un réseau mondial de Recherche & Technologie. Airbus a également lancé le programme « Hydrogen Hub at Airports » pour relancer la recherche sur les besoins en infrastructures et les opérations aéroportuaires à faible émission de carbone, tout au long de la chaîne de valeur. À ce jour, des accords ont été signés avec des partenaires et des aéroports dans dix pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Singapour, la Corée du Sud, la Suède et le Royaume-Uni.

La bonne image environnementale de la Norvège et de la Suède

« L’hydrogène se démarque comme un facteur clé alors que nous sommes les pionniers d’un avenir aéronautique durable. » a déclaré Guillaume Faury, PDG d'Airbus « La Norvège et la Suède font partie des régions les plus exigeantes en matière d'aviation et disposent d'un grand potentiel de production d'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelables. Je suis très heureux d’entamer cette coopération avec des partenaires pleinement engagés à prendre des mesures significatives vers la décarbonation de l’aérospatiale. Cela s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de déploiement d’écosystèmes aéronautiques à hydrogène dans les régions du monde les plus adaptées. » Sans trop s'avancer, on peut aussi penser que le voyage en Suède du président de la République, Emmanuel Macron, a pu accélérer la mise en place de certains partenariats.