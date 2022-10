Aviation russe : le carnage continue également pour ses chasseurs et hélicoptères modernes

Diminution des appareils russes sur l'Ukraine

Depuis le mois d'avril, l'aviation russe ne dépasse plus la ligne de front, faute d'avoir réussi à venir à bout de la défense aérienne ukrainienne. Car outre les équipements dont celle-ci dispose depuis l'époque soviétique et pour partie modernisées depuis 2014, elle a perçu des équipements toujours plus nombreux et efficaces, encore prochainement renforcés par le déploiement des systèmes NASAMS notamment connus pour protéger la Maison Blanche à Washington. Les forces ukrainiennes disposant encore de batteries antiaériennes longue et moyenne portées, les appareils russes survolant la ligne de front ont l'obligation de voler en basse voir très basse altitude (sans oublier le manque de munitions de précision). Mais là aussi, la défense antiaérienne ukrainienne est bien fournie. Les milliers de MANPADS, tels que les Stinger ou Grom (lance-missiles antiaérien à très courte portée mais tiré depuis l'épaule), sont présents sur toute la ligne de front. A vrai dire, les Ukrainiens semblent avoir créé un maillage en profondeur de MANPADS, permettant à plus grande échelle, de créer une défense multicouche.

Mais la situation s'est encore dégradée à partir de la fin de l'été, avec un désengagement progressif de l'aviation russe, y compris des lignes de front. Les attaques ukrainiennes répétées contre les bases aériennes russes de Crimée et en Biélorussie ont non seulement permis la destruction de plus d'une dizaine d'appareils encore au sol ( plus d'information dans cet article ), mais ont aussi obligé la Russie à évacuer nombre d'avions, dont la totalité de la flotte de Su-35 déployée en Crimée, alors qu'il s'agit de l'appareil le plus moderne disponible dans l'Armée de l'air russe. Face aux grandes offensives du mois de septembre, un "meme" a largement été partagé sur internet : où est passée l'aviation russe ?

La réponse est survenue le 24 septembre, avec un retour marqué des chasseurs afin d'arrêter une offensive ukrainienne dans le nord du Donbass. De source ukrainienne, pas moins de quatre chasseurs sont abattus sur la journée (deux Su-30, un Su-34 et un Su-25) et des preuves sont apportées via des images de destructions pour deux Su-34. Début octobre, dans la région de Kherson, les soldats russes désespérés par la disparition de leur soutien aérien et incapables d'échanger sur leurs réseaux de communication (brouillés par les Ukrainiens) ont même lancé des appels au secours désespérés sur les médias sociaux... En vain...

A l'inverse des Ukrainiens qui disposent de pièces de rechange en quantité grâce à la livraison de celles-ci par d'anciens pays du Bloc de l'Est, les appareils russes semblent souffrir du manque d'entretien. Ainsi, les pertes de chasseurs russes hors de combat semblent se multiplier ; après une panne moteur au décollage sur un Su-25 filmée le 12 septembre, c'est un Mig-31 chargé de toutes ses munitions qui se serait crashé en bout de piste sur la base aérienne de Belbek (Crimée) le 1er octobre.