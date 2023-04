Aviation hybride: L'Allemagne consacre le français VoltAero

VoltAero

Si les projets se multiplient dans le domaine avec le suédois Heart Aerospace, l'allemand Scylax, ou les français Aura Aéro et Daher, Jean Botti en sa qualité d'ancien directeur technique d'Airbus ne croit ni aux "avions de papier" ni "aux promesses qui n'engagent que ceux qui y croient". Pour permettre au transport aérien de disposer à termes d'appareils "0 carbone", VoltAero fait le pari du lancement d'une gamme d'appareils dotés d'une propulsion électrique-hybride pour un vol non seulement sûr et silencieux, mais surtout pour respecter l'environnement sans attendre. Ainsi ces appareils pourront intégrer les nouvelles évolutions technologiques notamment en termes d'autonomie des batteries lorsque celles-ci seront disponibles. Pour le Pdg de VoltAero la révolution environnementale du secteur aérien se fondera davantage dans l'évolution progressive, que sur la rupture brutale avec la propulsion thermique.

La famille d'avions hybrides Cassio

Le design singulier du Cassio est fondé sur un fuselage aérodynamiquement optimisé, un canard fixe à l'avant, et une aile arrière avec des doubles-booms supportant une queue horizontale en position haute. Un design qui doit beaucoup aux travaux de l'américain Burt Rutan, qui est parvenu à faire le tour du monde sans escales en 1986 avec son appareil Voyager, grâce à une aérodynamique révolutionnaire. Une épopée qui avait poussé à l'époque le jeune Jean Botti à devenir ingénieur en aéronautique. Le Cassio sera proposé en trois versions, chacune partageant un haut degré de modularité et de communauté. Le Cassio 330, doté de cinq sièges avec une puissance de propulsion électrique-hybride combinée de 330 kilowatts. Le Cassio 480, avec six sièges et une puissance de 480 kilowatts. Et enfin le Cassio 600, doté de 12 sièges pour une puissance de 600 kilowatts. L'autonomie des appareils de la gamme Cassio est extensible à 5 heures, une portée de 1300 km et une vitesse de croisière de 370 km/h.