Aviation décarbonée : Vueling optimise ses opérations en vol

La compagnie low cost espagnole s’est associée avec deux partenaires technologiques pour améliorer son efficacité opérationnelle et sa durabilité. Les pilotes intègrent dorénavant les prévisions en temps réel avec le système NAVlink de Nav Flight Services pour ajuster leurs manœuvres de descente, ce qui entraîne une meilleure efficacité énergétique. Ce nouvel ensemble, associé à une planification de routes plus efficace, à des performances de flotte améliorées et à une planification de carburant optimisée, contribue à la réduction des émissions sur tous les itinéraires de la compagnie aérienne à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Choisir les meilleures trajectoires

Ce système est utilisé en conjonction avec l’application Pilot Fuel Efficiency de Honeywell pour aider les pilotes à calculer les émissions de CO2 pendant le vol. Cette application illustre également comment leurs choix basés sur les données contribuent à réduire la consommation de carburant. De plus, elle fournit des statistiques de la compagnie aérienne et des indicateurs de bonnes pratiques pour renforcer la conscience situationnelle des pilotes à chaque vol.

Partenariats avec ENAIRE et Eurocontrol

Les récentes innovations constituent des piliers essentiels du programme de transformation en cours chez Vueling, visant à accroître l'efficacité et la durabilité à travers tous les départements de la compagnie aérienne.Conjointement, ces deux systèmes sont projetés pour réduire les émissions de CO2 de la flotte de Vueling de 2 500 tonnes par an. Ces améliorations opérationnelles font suite à l'annonce estivale selon laquelle plus de 100 000 consommateurs ont choisi de soutenir l'utilisation de carburant aéronautique durable (CAD) lors de leur vol, un chiffre qui à plus que doublé au cours de l'année 2023. Par ailleurs, la compagnie aérienne travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de navigation aérienne, ENAIRE et Eurocontrol, afin d'optimiser les trajectoires de vol, une démarche stratégique qui pourrait entraîner une réduction estimée de 10 % des émissions de CO2.