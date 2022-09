Aviation décarbonée : une usine de kérosène synthétique pour Lufthansa

À la fin du mois d'août, la compagnie allemande Lufthansa a annoncé que la nouvelle usine de Werlte, dans le pays d'Ems (Basse-Saxe) était maintenant en phase de production et de commercialisation, après que la structure ait été initialement inaugurée en fin d'année dernière. L'usine de production est gérée par Atmosfair, une organisation à but non lucratif fondée en 2005 et spécialisée dans les systèmes de compensation carbone qui, avec la gestion de l'usine de Werlte, diversifie ainsi ses actions environnementales.

Un processus complexe

Dans la grande famille des biocarburants ou carburants d'aviation durables, le choix de production de l'usine de Werlte est celui d'un kérosène synthétique (ou « e-kerosene »), fabriqué par électrolyse à partir d'hydrogène. L'électricité utilisée est générée à partir de systèmes de turbines à air et d'installations solaires, ce qui garantit l'origine durable de l'énergie électrique utilisée dans le processus. Par le biais d'une électrolyse (étape gérée par le partenaire d'Atmosfair, Siemens Energy), les molécules d'hydrogène (H) et d'oxygène (O2) présentes dans l'eau sont chimiquement séparées. Parallèlement, le CO2 est capturé directement dans l'atmosphère. Vient alors le processus de synthèse de recomposition des molécules d'hydrogène et de dioxyde de carbone, qui sont combinées par le biais du procédé Fischer-Tropsch, mis au point par les deux chimistes allemands Franz Fischer et Hans Tropsch en 1920. À une température de 150 à 300°C, des chaînes d'hydrocarbures apparaissent pour former du carburant qui doit être encore raffiné pour devenir du kérosène synthétique utilisable par le transport aérien. La transformation finale est effectuée dans la raffinerie de Heide, située à Lieth, dans le länder allemand de Schleswig-Holstein. Le kérosène synthétique est ensuite acheminé vers l'aéroport international de Hambourg. L'ensemble du processus est aussi connu sous le terme de carburant « PtL » (« Power-to-Liquid »). Le groupe Lufthansa n'est pas seulement partenaire de ce projet pionnier, il est aussi le premier client à acheter ce carburant paraffiné, produit à partir de l'énergie électrique. Le groupe aérien s'est engagé à se procurer au moins 25 000 litres de carburant Ptl par an au cours des cinq prochaines années. De cette manière, Lufthansa Group apporte une contribution importante à la production de Ptl en Allemagne et à la promotion de l'utilisation du PtL comme carburant. Actuellement ces carburants à base d'électricité sont encore en phase de développement vers la production industrielle mais, à long terme, ils offrent une bonne alternative au carburant paraffinique conventionnel ou au SAF (biocarburant d'aviation durable) car ils peuvent être produits sans limite de disponibilité. « Les compagnies du groupe Lufthansa se sont concentrées sur la recherche et l'utilisation de SAF depuis des années. Nous sommes actuellement le client le plus important en Europe. Les fuels synthétiques à partir d'énergies renouvelables sont le kérosène du futur. Ils permettent une aviation neutre en carbone. Avec son partenariat avec Atmosfair, le groupe Lufthansa prend de nouveau la tête et donne une forte impulsion à la production de Ptl », précise Christina Foerster, membre du Conseil exécutif de Deutsche Lufthansa AG.

Un partenariat fort en faveur du PtL

Pour l'utilisation des premières quantités, Lufthansa Cargo et le logisticien Kuehne+Nagel ont conclu un partenariat exclusif pour promouvoir l'utilisation du kérosène synthétique. Le 14 avril dernier, un Boeing 777F Cargo a décollé vers Séoul avec une nouvelle livrée co-logotée Lufthansa et Kuehne+Nagel, avec la double mention « Flying into the Future CO2-neutral » (En vol vers un futur neutre en CO2) et « Power-to-liquid sustainable aviation fuel » (carburant d'aviation durable PtL). « Nous sommes heureux d'exprimer de manière visuelle notre engagement conjoint et d'en faire la publicité avec l'aide du déploiement global de notre transporteur cargo. Une transformation durable et couronnée de succès du transport cargo ne peut réussir qu'en joignant les forces de partenaires forts. C'est pourquoi nous sommes très fiers d'avoir Kuehne+Nagel à nos côtés pour nous soutenir dans cette technologie qui va de l'avant », explique Dorothea von Boxberg, directrice générale de Lufthansa Cargo. « Avec le nouveau Boeing 777F avec la livrée Kuehne+Nagel, nous envoyons un signal fort de l'engagement de la compagnie pour un transport aérien cargo durable. Nous y voyons aussi un très grand intérêt pour nos clients qui veulent éviter ou limiter les émissions de CO2 de leurs chargements à travers le monde et le projet de carburant d'aviation durable synthétique avec Lufthansa Cargo est de la plus haute importance pour notre mission commune d'aviation neutre en CO2 », ajoute Yngve Ruud, membre du conseil de management de Kuehne+Nagel, responsable de la logistique aérienne.

« Lufthansa Cargo va s'approvisionner de manière industrielle en fuel PtL (SAF de troisième génération) pour la première fois, soutenant ainsi l'innovation et une avancée pionnière dans le secteur des carburants durables. Ensemble, avec l'organisation à but non lucratif Atmosfair, nous faisons ainsi la promotion d'une entrée sur le marché d'un fuel PtL industriel neutre en CO2, fabriqué en Allemagne. En dépit d'un prix très haut à la tonne (ndlr : trois à cinq fois plus que du kérosène traditionnel), nous soutenons l'approche très innovante d'Atmosfair », ajoute Dorothea von Boxberg. « Dans la recherche et l'utilisation de fuels synthétiques, nous voyons clairement la clé pour une réduction durable des émissions de nos opérations aériennes. Le fait que nous soyons pionniers ensemble avec Kuehne+Nagel dans l'utilisation de la technologie PtL nous rend particulièrement fiers et cela montre, une fois encore, que nous faisons face activement aux défis de la protection climatique », ajoutet-elle. « Le PtL est seulement au tout début de son industrialisation. Plus d'usines, plus grandes, devront encore être construites. Sur le long terme, néanmoins, le PtL sera la source la plus importante de carburant durable, bien que nous n'espérions pas avoir accès à des volumes significatifs avant dix ans. Il faudra encore du temps avant que les carburants « biogéniques » ne deviennent obsolètes ».