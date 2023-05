Aviation décarbonée : SAS va ouvrir ses réservations pour son premier vol électrique en 2028

La compagnie scandinave SAS prend déjà date pour une étape importante de sa décarbonation. Elle va ouvrir le 2 juin les réservations pour le vol inaugural en avion électrique qu'elle devrait effectuer dans le courant dans l'année 2028. SAS propose à la vente 30 sièges pour chacun des trois vols inauguraux qui seront proposés à cette date entre la Suède et le Danemark.

Un tarif symbolique

Il est possible de réserver les vols sur le site flysas.com/electric, avec un maximum de deux sièges par réservation et par personne. Les réservations seront possibles en Suède, Norvège à partir du 2 juin à 12h00 CET (Central European Time). Les vols seront proposés à partir de 1 946 couronnes (près de 168 euros), un montant symbolique qui fait référence à l'année 1946, date à laquelle la compagnie SAS a débuté ses activités. Le prix du billet inclut les charges et les taxes et devra être réglé 30 jours avant la date du voyage, une fois qu'elle sera communiquée.

La version ES-30 développée sous l'impulsion des compagnies aériennes

En 2019, la compagnie SAS a commencé à collaborer avec la firme Heart Aerospace pour travailler sur le développement d'un avion électrique. En septembre 2022, SAS a signé une lettre d'intention pour prendre livraison de 30 appareils Heart Aerospace ES-30 à partir de 2028. La firme suédoise avait initialement développé une version plus réduite d'un appareil électrique avec l'ES-19, un jet de 19 places ayant une autonomie de 400 kilomètres et une batterie se rechargeant en 40 minutes. Le premier vol d'essai est prévu pour 2024, avec une entrée en service en 2026. Mais depuis, des compagnies aériennes ont poussé Heart Aerospace a développer une version plus allongée, avec l'ES-30, disposant de 30 sièges, avec la possibilité de voler en motorisation 100% électrique sur 200 kilomètres et en motorisation hybride sur 400 kilomètres. Les compagnies aériennes United Airlines et Mesa Airlines se sont engagées sur 100 exemplaires de l'ES-30, tandis que SAS et Air Canada se sont engagées sur 30 exemplaires chacune.