Aviation décarbonée : Safran investit dans la start-up Avnos

Safran, au travers de sa filiale de capital-risque Safran Corporate Ventures, a investi dans Avnos, une start-up américaine spécialisée dans le captage de CO2 dans l’air ambiant (« Direct Air Capture », DAC). Les autres investisseurs sont une filiale de NextEra Energy Resources, LLC, Shell Ventures, ConocoPhillips, Jet Blue Ventures, Envisioning Partners et Rusheen Capital Management.

Le procédé utilisé par Avnos

Fondée en 2020, Avnos développe une technologie dite de « Hybrid Direct Air Capture » (HDAC) qui consiste à capter le CO2 contenu dans l’air ambiant à faible concentration. Avnos se distingue par une technologie novatrice permettant de réduire de manière significative la consommation d'énergie du procédé de captage et de ne pas consommer d’eau. Elle consiste à faire circuler l’air ambiant au contact d’un premier matériau adsorbant (ndlr : un adsorbant est un matériau solide sur lequel les molécules de gaz ou de liquide viennent adhérer) pour extraire l’eau, puis vers un second matériau, également adsorbant qui permet de retenir le CO2. Celui-ci est ensuite libéré en changeant les conditions d’humidité du matériau. L’ensemble du processus permet d’obtenir un mélange gazeux à forte concentration en CO2 et présente l’avantage de récupérer de l’eau réutilisée dans le processus.

Le "DAC", étape essentielle de la production d'e-fuels

Le « Direct Air Capture » (ou "DAC", en acronyme) est essentiel à la décarbonation du secteur aérien, dans le cycle de production des carburants synthétiques pour l’aviation (e-fuels) qui nécessitent du CO2 et de l’hydrogène décarboné.« Il est nécessaire de déployer la technologie HDAC à plus grande échelle afin de concrétiser le potentiel qu’elle offre et d’aligner les parties prenantes, tant pour des enjeux climatiques qu’économiques. La technologie HDAC crée également un cercle vertueux dans le domaine des carburants d'aviation durables (SAF). Grâce à cette levée de fonds, Avnos se dote de solides atouts pour accélérer son développement. » a déclaré Will Kain, CEO d’Avnos.