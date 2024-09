Aviation décarbonée : « ReFuel EU Aviation » déjà dans le concret

Le règlement « ReFuelEU Aviation », adopté le 18 octobre 2023, et visant à réduire de 55% les émissions de CO2 dans l’aviation européenne d’ici 2030, est entré en vigueur au premier janvier, et les compagnies aériennes sont déjà en train de « monitorer » leur utilisation de carburants d’aviation durables et devront rendre des comptes annuellement aux autorités compétentes à partir du 31 mars 2025.