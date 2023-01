Aviation décarbonée : quatre nouveaux actionnaires avec Elyse Energy pour le projet BioTJet

Quatre nouveaux actionnaires (Avril, Axens, Bionext et IFP Energies Nouvelles) energéticiens spécialisés dans les carburants durables ont rejoint Elyse Energy pour embarquer dans le projet BioTJet. Fin décembre 2022, Elyse Energy et ses partenaires ont signé l'accord de constitution du projet, pour accompagner la décarbonation de l'aviation. Selon cet accord, Elyse Energy détiendra plus de deux tiers du capital de la société qui permettra de lancer le projet BioTJet, les autres actionnaires se répartissant le solde à parité.

Objectif de production de SAF de 110 000 tonnes par an

Piloté par Elyse Energy, le projet BioTJet vise à construire et opérer la plus grande unité industrielle française de production de bio-kérosène avancé, à partir de biomasse durable. Le projet BioTJet s'appuie sur la technologie BioTFuel et permettra de valoriser un large spectre de biomasses ligno-cellulosiques, composés de résidus issus majoritairement de la sylviculture locale et de déchets de bois en fin de vie. Cette ressource n'entre pas en concurrence avec les usages alimentaires et s'inscrit dans une chaîne de production combinant torréfaction, gazéification et synthèse Fischer-Tropsch. A l'horizon 2027, le projet BioTJet, dont le lieu n'est pas encore défini, ambitionne de produire 110 000 tonnes par an de carburant d'aviation durable (SAF ou "Sustainable aviation fuel") et de naphta durable à destination des secteurs de l'aérien et de l'industrie.

Soutien financier de l'ADEME

En complément de son financement privé, BioTJet a reçu le soutien de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) dans le cadre du 4eme Programme d'investissements d'Avenir-France 2030 à travers l'Appel à Projets pour le "Développement d'une filière de production française de carburant aéronautiques durables". L'ADEME apporte un financement pour la phase d'étude initiale de 4,9 millions de subventions et de 3 millions d'euros d'avances remboursables.

Implantée à Lyon, Marseille et Madrid, Elyse Energy est un production de e-carburants à travers le développement et l'opérations d'usines d'hydrogène vert et de e-fuels (SAF et e-méthanol). Créée en 2020, Elyse Energy entend fournir des solutions concrètes et des carburants neutres pour les secteurs de l'aérien et du maritime, mais aussi des intermédiaires pour l'industrie et la pétrochimie.