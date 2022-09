Aviation décarbonée : Lufthansa et Ryanair s'engagent sur du SAF avec OMV

Les compagnies Lufthansa et Ryanair viennent d'annoncer quasi simultanément la signature de deux protocoles d'accord pour un approvisionnement en SAF (carburant d'aviation durable) auprès d'OMV, une société internationale intégrée de production de pétrole, de gaz et de produits chimiques, basée à Vienne.

Le groupe Lufthansa s'est engagé sur un total de 800 000 tonnes de SAF et plus entre l'année prochaine et 2030. A noter que OMV est déjà en train de fournir les premiers volumes de SAF à Austrian Airlines, une compagnie du groupe Lufthansa, depuis le mois de mars 2022. Ryanair, de son côté, s'est engagée sur un volume de 160 000 tonnes pour les huit prochaines années pour fournir du SAF aux aéroports de Ryanair en Autriche, en Allemagne et en Roumanie. Ryanair précise que ces 160 000 tonnes permettront d'économiser plus de 400 000 tonnes d'émissions de CO2 (l'équivalent de d'environ 25 000 vols Ryanair de Dublin à Vienne).

OMV ambitionne d'atteindre le niveau "zéro émission" à l'horizon 2050 au niveaux de Scope 1 (émissions directes de gaz à effet de serre), Scope 2 (émissions indirectes liées à l'énergie utilisée pour la production), et Scope 3 (toutes les autres émissions). Les SAF produits par OMV sont produits à partir de déchets récupérés localement, notamment des huiles usagées. Rappelons enfin, que comparativement aux carburants fossiles, les SAF émettent 80% de CO2 en moins sur l'ensemble de leur cycle de vie.