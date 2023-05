Aviation décarbonée : les grandes manoeuvres des compagnies US

Il y a presque un an jour pour jour, le 10 mai 2022, United Airlines a annoncé le premier contrat d'une compagnie américaine pour s'approvisionner en carburant d'aviation durable (SAF ou « Sustainable Aviation Fuel ») hors des frontières des États-Unis. United a ainsi signé un contrat avec le finlandais Neste pour obtenir un approvisionnement de SAF à hauteur de 52,5 millions de gallons (198,7 millions de litres) au départ de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol et potentiellement au départ d'autres aéroports. Selon les termes de l'accord, Neste s'est engagée sur un approvisionnement de 2,5 millions de gallons (9,5 millions de litres) à Amsterdam la première année, 20 millions de gallons la deuxième année (75,7 millions de litres) et 30 millions de gallons la troisième année (113,5 millions de litres) à Amsterdam ou dans d'autres lieux vers lesquels Neste peut acheminer du SAF. Il y a un an, il s'agissait du plus important contrat d'approvisionnement signé par Neste. Pour le raffineur finlandais, United est donc un client très important dans sa volonté d'atteindre à l'horizon de la fin de l'année 2023 à une production annuelle de 515 millions de gallons, soit 1,5 million de tonnes. Il s'agit d'un volume très important. À titre de comparaison, Air France-KLM a conclu avec Neste un contrat d'approvisionnement portant sur un million de tonnes livrable entre 2023 et 2030. Rappelons que le SAF présente des émissions de CO2 en baisse de 80 % par rapport au carburant fossile sur l'ensemble du cycle de vie. Le carburant produit par Neste est fabriqué à partir de déchets 100 % renouvelables incluant des huiles de cuisson usagées et des graisses animales.

United, déjà très impliquée dans la décarbonation

L'implication environnementale de United est déjà ancienne. En 2018, United Airlines est devenue la première compagnie américaine à se donner comme objectif de réduire de 50 % ses émissions de CO2 à l'horizon 2050. Un objectif qui, depuis, a été abaissé à zéro, avec l'engagement pris par l'ensemble du transport aérien mondial et qui a été réaffirmé par l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) lors de sa dernière assemblée générale avec le « LTAG » (Long Term Aspirational Goal) visant un « net zéro » d'émissions de CO2 à l'horizon 2050. En 2019, United a opéré « The Flight for the Planet » qui, à l'époque, représentait le vol le plus en phase avec les exigences environnementales de toute l'histoire de l'aviation commerciale. En février 2021, United a annoncé un accord avec Archer Aviation pour accélérer le développement et la recherche pour la production d'un avion électrique. En juillet 2021, United a annoncé, en partenariat avec Breakthrough Energy Ventures et Mesa Airlines, un investissement dans la start-up Heart Aerospace ayant pour objectif de produire son propre avion électrique. Heart Aerospace développe le ES-19, un avion électrique de dix-neuf sièges qui pourrait permettre de transporter des passagers grâce à une énergie électrique entièrement renouvelable. En 2021, United, qui depuis 2015 a pris une participation de 30 % de capital de la production de SAF Fulcrum BioEnergy, a annoncé une option pour commander jusqu'à 900 millions de gallons de SAF, soit plus de 3,4 milliards de litres. En septembre 2021, United Airlines, conjointement avec Honeywell, a engagé un investissement de « plusieurs millions de dollars » dans le raffineur Alder Fuels produisant du biofuel à partir de biomasse, notamment des déchets forestiers et céréaliers. Parallèlement, United Airlines s'est engagée sur des approvisionnements à hauteur de 1,5 milliard de gallons (près de 5,7 milliards de litres) en fonction des besoins de la compagnie aérienne. En décembre 2021, deux ans après avoir opéré « The Flight for the Planet », la compagnie United Airlines a été la première compagnie au monde à opérer un vol commercial avec 100 % de SAF dans l'un des deux moteurs d'un Boeing 737 MAX 8, l'autre étant alimenté par du jet fuel conventionnel. Le vol a eu lieu entre l'aéroport de Chicago O'Hare et l'aéroport de Washington DC, avec un peu plus de 100 passagers à bord, en collaboration avec Boeing, CFM International, Virent et World Energy, le plus important producteur de SAF aux États-Unis. Le fait de faire fonctionner le Boeing avec un moteur alimenté au SAF et l'autre alimenté avec du carburant fossile visait à démontrer qu'il n'y a pas de différence opérationnelle entre les deux, et à jeter les bases d'une utilisation progressivement plus importante de SAF dans le futur. En décembre 2021, United a aussi annoncé une prise de participation dans la firme ZeroAvia, qui veut produire des moteurs alimentés par des piles à hydrogène. United s'est engagé à acheter jusqu'à 100 moteurs « hydrogène-électriques » de ZeroAvia (modèle ZA2000-RJ) qui pourraient servir à « rétro‰- ter » les avions de la Šotte United Express dès l'année 2028. Ces moteurs pourraient aussi équiper les avions CRJ-550 d'United Airlines. Rappelons que, le 25 septembre 2020, ZeroAvia a réalisé le premier vol au monde avec un moteur alimenté par une pile à hydrogène à Cran‰eld (Angleterre) avec un Piper M, qui a réalisé un vol complet (taxi, décollage, circuit de vol et atterrissage). En mars 2022, United a enfin annoncé une prise de participation dans le capital de la start-up Cemvita Factory, pour aider aux premières recherches qui viseraient à produire du carburant de synthèse en utilisant un processus révolutionnaire associant du dioxyde de carbone et des microbes synthétiques créés sur mesure grâce à la génétique et une synthèse chimique.

Delta signe avec DG Fuels

Face à United Airlines, les autres grandes compagnies américaines ne sont pas en reste. C'est notamment le cas de Delta, la partenaire d'Air France-KLM dans l'alliance Skyteam. En mars 2023, la compagnie américaine a annoncé un renforcement des engagements en matière environnementale et de décarbonation. Elle a ainsi annoncé une réduction drastique de l'utilisation de plastique ainsi que l'électrification de ses équipements au sol (chariots à bagages, tracteurs etc.). Mais c'est surtout sur les SAF que Delta veut accélérer, sachant que, selon la trajectoire de décarbonation du transport aérien mondial qui doit permettre d'atteindre le « net zéro » en 2050, l'utilisation de carburants d'aviation durable devrait contribuer à hauteur de plus de 65 % à la décarbonation globale. Néanmoins, le SAF étant toujours à l'heure actuelle deux à trois fois plus cher que le kérosène classique, Delta n'utilise les carburants d'aviation durable seulement sur cinq aéroports dans le monde où elle peut béné‰cier d'incentives financiers pour le faire : San Francisco, Los Angeles, Paris CDG, Amsterdam Schiphol et Londres-Heathrow.

Delta a néanmoins annoncé récemment un accord d'approvisionnement pour un total de 385 millions de gallons de SAF (plus de 1,4 milliard de litres) livrables entre 2027 et 2035. Le SAF produit par DG Fuels sera fabriqué à partir de déchets forestiers et céréaliers et de déchets d'égrenage de coton. Il devrait permettre une réduction de 75 à 85¦% des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie comparativement au kérosène fossile. Mais, même si les chiffres d'approvisionnement semblent très importants, ils restent encore très faibles par rapport à la consommation annuelle de Delta en carburant fossile. En effet, ce sont de 3,9 milliards de gallons (14,7 milliards de litres) au total que Delta consomme annuellement. C'est dire si de nombreux projets de mise en place d'unités de production doivent encore voir le jour. « Les SAF sont le levier le plus prometteur connu actuellement pour accélérer la progression vers le « net zéro ». Ils peuvent être utilisés avec l'infrastructure existante d'approvisionnement en carburant sur les aéroports et ils peuvent aussi être utilisés sans risque dans les moteurs d'avions de dernière génération », précise Delta dans un communiqué. « Malheureusement, il n'y a pas assez de SAF produit aujourd'hui pour permettre de fournir le carburant pour une seule journée d'exploitation d'une compagnie de la taille de Delta ». La compagnie partenaire d'Air France vise donc une introduction progressive, à hauteur de 10 % en 2030, 35 % en 2035 et 95 et plus en 2050. À noter que cette introduction est maintenant facilitée aux États- Unis par des crédits d'impôt initiés par l'administration Biden, dans le cadre du programme « Build Back Better » (« Mieux reconstruire », ndlr).

American Airlines voit très grand

Le troisième grand transporteur aérien des États-Unis, American Airlines, a aussi récemment posé une pierre importante à l'édifice de la décarbonation du secteur aérien américain. En juillet 2022, parallèlement à d'autres membres de l'alliance Oneworld, American Airlines a signé un contrat d'approvisionnement avec Gevo Inc., portant sur un total de 500 millions de gallons (près de 1,9 milliard de litres) à 620 millions de gallons (2,3 milliards de litres). Cela permettrait d'atteindre l'objectif de la compagnie de remplacer 10 % de sa consommation de carburant fossile par du SAF à l'horizon 2030. Les livraisons de biocarburant de Gevo Inc. devraient débuter à partir de 2026. En septembre 2020, l'alliance Oneworld a été la première alliance globale à annoncer un objectif de « net zéro » à l'horizon 2050. Elle ambitionne que ses membres atteignent un niveau intermédiaire d'introduction de 10 % de SAF à l'horizon 2030.

Retrouver l'intégralité de cet article dans le numéro 2828 d'Air&Cosmos du 5 mai 2023.