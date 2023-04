Aviation décarbonée : le groupe ADP lance huit semaines de test à l'aéroport du Bourget

Le groupe ADP a entamé le 12 avril une campagne de huit semaines de test autour de l'aviation décarbonée à l'aéroport de Paris-Le Bourget. "Ainsi les huit opérateurs de la plateforme vont pouvoir se familiariser avec tout ce qu'il est d'ores et déjà possible de réaliser en matière d'aviation décarbonée sur un aéroport. Ces tests sont réalisés au Bourget car les procédures sont plus simples mais cela permet aux opérateurs de voir que l'aviation décarbonée est déjà bien concrète", explique Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP.

Devant un parterre de journalistes, c'est Dassault Aviation qui a ouvert cette campagne de tests avec une démonstration thématique qui a débuté par le tractage d'un Falcon à l'aide d'un engin de piste électrique fourni par l'entreprise spécialisée TLD (groupe AES), qui vient de livrer une dizaine de machines électriques à l'aéroport, comme des tracteurs, des monte-charges pour le fret ou encore des tapis à bagages. A noter que l'entreprise peut proposer des engins électriques neufs, mais peut aussi procéder à des rétrofits pour modifier les types de motorisation d'engins existants.

Du SAF à 30% pour avitailler

Le Falcon a ensuite été avitaillé en SAF ("Sustainable Aviation Fuel" ou carburant d'aviation durable) à l'aide d'un camion de TotalEnergies, lui même électrique. Le biocarburant fourni était un mélange à 30%, même si comme pour les avions de ligne classiques, la limite d'emport de SAF pour l'aviation d'affaires est de 50%. A noter que l'approvisionnement en SAF ne fait que commencer à l'aéroport de Paris-Le Bourget, puisque TotalEnergies envisage de livrer un total de 1000 tonnes de SAF, ce qui correspond à 2 à 3% de la consommation de l'aéroport. A noter que TotalEnergies dispose sur l'aéroport d'une cuve dédiée de 100 m3, de même que le deuxième essencier de l'aéroport, WFS (World Fuel Services), qui dispose de sa propre cuve. Ils devraient être prochainement rejoints par Shell.

Faire du Bourget une vitrine de la décarbonation

Le Falcon a ensuite a été rechargé électriquement par un GPU (Ground Power Unit), qui peut permettre d'éviter à l'avion d'utiliser son propre APU (Groupe auxiliaire de puissance). "L'électrification de notre parc d'engins aéroportuaires devrait passer de 15% en 2022 à 30% en 2023, pour atteindre 100% en 2025", explique Sébastien Couturier, directeur de l'aéroport Paris-Le Bourget. "Avec l'utilisation d'engins entièrement électriques, nous sommes en mesure de réduire de 40% les émissions de carbone sur les opérations au sol", précise-t-il. Mais le patron de l'aéroport du Bourget cherche d'autres moyens d'utiliser une énergie propre, et évoque la possibilité de mettre en place des panneaux photovoltaïques, notamment sur les toits des hangars. "Avec la médiatisation autour de l'aviation d'affaires et l'environnement, nous nous devons d'aller plus vite que d'autres plateformes. L'aéroport de Paris-Le Bourget se doit d'être une vitrine de la décarbonation du transport aérien", conclut Sébastien Couturier.