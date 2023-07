Aviation décarbonée : LanzaJet intègre l'ATAG (Air Transport Action Group)

Un acteur très dynamique de la production de SAF ("Sustainable aviation fuel" ou "carburant d'aviation durable"), LanzaJet, a rejoint l'ATAG (Air Transport Action Group). C'est la première qu'un producteur de SAF, créé en 2022 comme filiale de LanzaTech, qui produit du carburant à base de méthanol à partir de CO2 recyclé via l'action de bactéries, va intégrer l'ATAG, une association globale qui représente l'implication du secteur de l'aviation mondiale à atteindre le "net zéro" d'émissions de CO2 à l'horizon 2050, réaffirmé lors de la 40eme Assemblée Générale de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) sous la forme du "LTAG" ("Long Term Aspirational Goal", ou "Objectif ambitieux à long terme").

Démarche collective

Haldane Dodd, directeur exécutif d'ATAG, précise que "en adhérant à l'association globale, LanzaJet va joindre ses forces à de nombreux chefs d'entreprises, compagnies aériennes, aéroports, et organisation pour défendre les bonnes pratiques durables, promouvoir la collaboration, et soutenir le développement et la mise en oeuvre de solutions d'aviation durable". "Notre analyse "Waypoint 2050" précise les différents chemins potentiels pour parvenir au "net zéro" dans l'aviation. Tous dépendent largement d'une transition rapide entre les carburants fossiles et les SAF. Cela pourrait coûter 1,45 trillion de dollars sur les trois prochaines décennies et requiert un effort collectif du secteur de l'aviation, des gouvernements, de la communauté financière, et des nouveaux energéticiens comme LanzaJet. Cette transition est un défi, mais aussi une opportunité et nous aurons d'avoir tout le monde sur le pont. En rejoignant ATAG, LanzaJet souligne aussi l'importance de cette approche collective", explique Haldane Dodd.

Forte implication de LanzaJet dans la décarbonation

"Chez LanzaJet, nous croyons depuis longtemps dans le fait de travailler directement avec l'industrie de l'aviation pour traiter des objectifs urgents de décarbonation et nous considérons comme impératif de soutenir le Air Transport Action Group dans sa démarche collective", explique pour sa part Jimmy Samartzis, PDG de LanzaJet.

LanzaJet convertit de l'éthanol tiré d'une variété de matières premières durables ("AtJ" ou "Alcohol-to-Jet) en SAF. Ce carburant d'aviation durable permet de réduire les émissions de CO2 de 70% sur l'ensemble du cycle de vie, comparativement à un carburant fossile. LanzaJet, via sa maison-mère LanzaTech est notamment impliqué dans le projet DRAGON, qui vise à la création d'une unité de production de SAF (Alcohol-to-Jet) à Port Talbot (Pays de Galles, dans la baie de Swansea) à partir de 2025.