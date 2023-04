Aviation décarbonée : Jet2 s'engage

La compagnie low cost Jet2 vient d'annoncer un mouvement majeur en direction des SAF (carburants d'aviation durable) puisqu'elle va investir dans la nouvelle unité de production de SAF Fulcrum Northpoint, qui est en train d'être développée à l'Essar Stanlow Manufacturing Complex, situé dans le Cheshire, au nord-ouest de l'Angleterre.

Production annuelle de 100 millions de litres de SAF à plein rendement

La nouvelle unité de production qui veut créer du carburant durable à partir de déchets ménagers est développée par Fulcrum BioEnergy Ltd à Port Ellesmere. Jet2 prévoit de recevoir plus de 200 millions de litres de SAF sur une période de plus de quinze ans. Il s'agit, à date, d'un des plus longs contrats d'approvisionnement existants sur le marché. La production de SAF dans la nouvelle usine devrait commencer à partir de 2027. Quand elle sera à pleine capacité de fonctionnement, l'usine de production pourra transformer annuellement 600 000 tonnes de déchets ménagers non recyclables en 100 millions de litres de SAF.

La production de SAF devrait permettre de réduire les émissions de carbone de Jet2 à hauteur de 400 000 tonnes sur une période de 15 ans. La proximité de l'implantation de l'usine avec l'aéroport de Manchester, une des bases d'opérations de Jet2, signifie que le SAF produit pourra être acheminer vers la plateforme aéroportuaire via l'infrastructure de pipelines existante.