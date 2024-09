Aviation décarbonée : Haffner Energy lance l'initiative SAF Zero

Le raffineur Haffner Energy vient d'annoncer le lancement d'une initiative stratégique visant la création d'une division spécialisée dans la production de carburants d'aviation durable. La nouvelle entité s’appuiera sur la technologie unique de Haffner Energy, qui repose sur 30 ans d'expérience et 80 brevets internationaux, pour répondre à la demande croissante de SAF au niveau mondial et s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché. Le marché des SAF devrait attirer plus de 1 000 milliards de dollars d'investissements d'ici à 2050, d'après les prévisions de l'ATAG (Air Transport Group).

SAF Zero visera à accélérer le déploiement de SAFNOCA®, la technologie de pointe de Haffner Energy. Celle-ci permet la conversion de tous les types de déchets organiques et de biomasse en gaz de synthèse pour la production de SAF. Dans une relation mutuellement bénéfique pour les deux entités, SAF Zero jouira d’une licence sur la technologie, générant une nouvelle source de revenus pour Haffner Energy grâce à une avance et des royalties sur les projets futurs, tout en permettant à la société de concentrer ses ressources sur les marchés de l'hydrogène, du gaz (syngaz) et du méthanol renouvelables.

Plusieurs projets en développement, dont un avec LanzaJet et LanzaTech

« Nous avons déjà annoncé deux projets SAF qui sont en cours de développement, y compris Paris-Vatry SAF avec LanzaJet et LanzaTech, en plus d’un nombre croissant de projets bio-SAF et e-SAF non divulgués en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie. Sur ce marché en plein essor, nous avons besoin de partenaires pour intensifier rapidement nos efforts et accroître notre visibilité », déclare Marcella Franchi, qui dirige l’activité SAF chez Haffner Energy. « Notre technologie est compatible non seulement avec les procédés de production de SAF Alcohol-To-Jet, Fisher-Tropsch et méthanol-to-jet, mais également avec les mandats SAF à travers le monde », ajoute-t-elle.

Une licence en propre pour SAF Zero

Haffner Energy opère sur quatre marchés : SAF, gaz (syngas), hydrogène et méthanol renouvelables. SAF Zero combinera la technologie de Haffner Energy, qui se distingue par sa capacité unique à transformer tous les types de biomasse et de déchets organiques, à des moyens financiers renforcés. Un des objectifs est de permettre le développement de projets SAF en collaboration avec les fournisseurs de divers procédés de production de SAF (Alcohol-To-Jet, methanol-to-jet, Fisher-Tropsch). La création d'une entité dédiée aux SAF, soutenue par des partenaires stratégiques et financiers spécialisés, permettra un développement accéléré et un déploiement à grande échelle sur ce marché en très forte croissance. La propriété intellectuelle de Haffner Energy liée à la production de SAF sera transférée à SAF Zero via une licence qui impliquera un paiement initial et des royalties sur les projets futurs. Haffner Energy entend rester actionnaire de SAF Zero et lui fournira ses services de support pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance des projets.