Aviation décarbonée : Elyse Energy confirme l'implantation de Fos-sur-Mer pour son projet NeoCarb

Le raffineur Elyse Energy a sécurisé une parcelle foncière de 51,3 hectares au cœur des installations du Grand Port Maritime de Marseille à Fos, pour développer sa première plateforme industrialo-portuaire de production d’e-carburant baptisée NeoCarb. Le projet NeoCarb comprend deux phases : dans un premier temps, le développement d’une unité de production de e méthanol à destination du transport maritime, puis, dans un second temps, le déploiement d’une unité de conversion de e méthanol pour produire du e-kérosène pour décarboner le transport aérien. Une concertation préalable sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public sera organisée à l’automne.

150 000 tonnes de production annuelle dans un premier temps

Initié il y a plus de deux ans, le projet NeoCarb entre dans une nouvelle phase avec la sécurisation de son implantation sur la zone Nord du site Asco Fields, au cœur de la plateforme PIICTO, et la signature d’une proposition technique et financière auprès du Réseau de Transport d’Electricité (Rte) pour son raccordement électrique. Les objectifs initiaux de production sont de 100 000 tonnes par an pour le e-méthanol et 50 000 tonnes par an pour le e-kérosène. Leurs usages dans les mobilités maritimes et aériennes du territoire contribueront à décarboner et réduire de façon drastiques les émissions de ces modes de transport. Elyse Energy ambitionne une mise en service des premières briques courant 2030. Cette mise en service génèrera la création d’environ 600 emplois directs et indirects pérennes pour un investissement au-delà d’un milliard d’euros en phase initiale d’exploitation.

Une plateforme multimodale

La multimodalité de la plateforme PIICTO avec ses dessertes maritimes, fluviales, ferroviaires et routières, le réseau de canalisation et la proximité de l’aéroport Marseille Provence, combiné à la présence d’un vaste écosystème industriel, constituent deux atouts structurants du projet. Ils sont essentiels pour la logistique amont (hydrogène, carbone), aval (e-méthanol et e-kérosène) et pour la valorisation des matières (chaleur, CO2) nécessaires au projet. Le projet NeoCarb fait l’objet depuis plusieurs mois de rencontres avec les acteurs institutionnels et économiques du territoire. La dynamique locale et la grande mobilisation autour des projets de réindustrialisation ont contribué à conforter Elyse Energy dans son choix de la zone industrialo-portuaire de Fos pour son implantation.

Les prochaines étapes du projet sont sont :

1. Automne 2024 : Concertation préalable et finalisation des études de pré-faisabilité

2. Fin 2025 : Dépôt du permis de construire et du dossier de demande d’autorisation environnementale en vue de l’instruction administrative du projet

3. 2027 : Décision finale d’investissement en vue du démarrage des travaux

4. 2030 : Mise en service Industriel de la plateforme NeoCarb