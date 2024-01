Aviation décarbonée : Easyjet veut être plus efficace avec Iris

Easyjet a annoncé qu’elle était la première partenaire aérienne du programme Iris, une initiative menée par l’Agence spatiale européenne (ESA) et la société de télécommunication mondiale Viasat, et qui utilise la dernière génération de technologie satellitaire pour aider à moderniser la gestion du trafic aérien (ATM). ESSP, le fournisseur de services Iris certifié par l'EASA, a engagé 18 grands fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP) pour accompagner les premiers vols commerciaux dont la participation de 11 Airbus A320neo easyJet, qui auront lieu en Europe cette année. Cette démarche est une première européenne dans la mise en œuvre du Ciel unique européen.

Objectif -35% en 2035

Grâce à la technologie Iris, Easyet sera en mesure de faire voler ses avions de la manière la plus efficace possible pour réduire davantage la consommation de carburant et donc les émissions polluantes. D'une manière plus générale, le programme sera un élément clé de la modernisation de l'espace aérien dans l'ensemble du secteur.La modernisation de l'espace aérien et les gains d'efficacité qui en découlent constituent un élément crucial de la trajectoire du secteur aérien vers l’objectif "zéro émission". En 2022, Easyjet a annoncé son objectif provisoire de réduction des émissions de carbone (fondé sur des données scientifiques), à savoir une amélioration de 35 % de l'intensité des émissions de carbone d'ici à l'exercice 2035, en prenant comme base de référence l'exercice 2020. Cet objectif s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par la compagnie aérienne avec sa feuille de route à zéro émission nette d'ici à 2050.

Le système Iris

Iris représente une avancée technologique importante, car elle permet des communications par satellite plus rapides et plus fiables entre les appareils dans les airs et les installations au sol. Les contrôleurs aériens et les pilotes pourront ainsi améliorer leur efficacité opérationnelle en calculant les itinéraires disponibles les plus courts, en naviguant à des altitudes optimales et en utilisant des trajectoires de montée et de descente continues. L'ESA a dirigé et financé Iris dans le but de soutenir la politique européenne en matière de Ciel unique européen grâce à une solution offrant une couverture européenne complète et reposant sur des technologies mobiles de communication par satellite de pointe et hautement sécurisées. L'ESA a mené à bien ce projet en totale coordination avec les parties prenantes de l'aviation européenne, y compris l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), afin de s'assurer qu'Iris est pleinement conforme aux besoins et aux exigences de l'aviation européenne et mondiale. Pour atteindre cet objectif, l'ESA a mis en place un consortium industriel européen composé de plus de vingt entreprises, avec Viasat (qui a récemment acquis Inmarsat) comme maître d'œuvre. Exploitant la célèbre plateforme de connectivité SwiftBroadband-Safety (SB-S) de Viasat, Iris ouvre la voie aux communications par liaison de données multi lignes, une pierre angulaire pour la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités ATM. Proposé par Airbus sur les appareils des séries A320 et A330, Iris partage des informations opérationnelles basées sur les trajectoires et les prévisions de vol, permettant aux compagnies aériennes d'éviter les circuits d'attente, de calculer les itinéraires les plus courts et les altitudes optimales, et de bénéficier de trajectoires de montée et de descente en continu.