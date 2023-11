Aviation décarbonée : du SAF disponible à l'aéroport de Saint-Nazaire Montoir

VINCI Airports et TotalEnergies se sont associés pour mettre du carburant d'aviation durable à l’aéroport de Saint-Nazaire Montoir. Le biocarburant de Saint-Nazaire est produit en France par TotalEnergies à partir de déchets et résidus issus de l’économie circulaire, comme des huiles de cuissons usagées. A l'état pur, ce biocarburant une réduction des émissions de CO2 jusqu'à 90% sur l'ensemble du cycle de vie, par rapport au kérosène fossile. Il est ensuite mélangé à hauteur de 30% avec du carburant conventionnel. Le SAF ainsi obtenu permet donc une réduction des émissions de CO2 pouvant aller jusqu'à 27% au global. Il a les mêmes propriétés que le kérosène classique et peut ainsi être utilisé dans les aéronefs sans modifications de moteurs ni d'infrastructure.

Du carburant utilisé par Airbus et Air Corsica

Airbus utilisera ce carburant d’aviation durable pour avitailler les Bélugas servant au transport quotidien de tronçons de fuselage entre son usine de production de Saint-Nazaire et les chaînes d’asssemblage de Toulouse. Ce carburant sera également utilisé par la navette Airbus opérée par Air Corsica transportant chaque jour des employés et sous-traitants du constructeur entre Saint-Nazaire et Toulouse.

Saint-Nazaire, quatrième aéroport VINCI a fournir du biocarburant

VINCI Airports poursuit donc le déploiement de carburant d'aviation durable sur son réseau, en le proposant déjà dans plusieurs aéroports (Clermont-Ferrand, Grenoble, Toulon). VINCI Airports contribue à limiter l'impact carbone des trajets en avion sur son réseau (scope 3), en parallèle des actions menées sur le périmètre des activités propres à ses aéroports (scope 1 et 2).