Aviation décarbonée : Cathay Pacific lance un programme de compensation carbone pour le fret

La compagnie de Hong Kong, Cathay Pacific, vient de lancer le programme « Fly Greener », un calculateur d’empreinte carbone pour ses services de fret aérien. Il permet de compenser facilement les émissions de CO2 et de financer des projets environnementaux et sociétaux. Tous les projets sélectionnés sont certifiés Gold Standard, garantissant ainsi que les réductions de carbone soient vérifiées et qu’elles s’accompagnent d’avantages sociétaux et de développement. Le nouveau calculateur « Fly Greener » s’inscrit aussi dans l’engagement de la compagnie en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique en atteignant un niveau d’émissions de carbone nul à l’horizon 2050.

Le programme « Fly Greener » fait suite au lancement plus tôt cette année du programme Corporate Sustainable Aviation Fuel (SAF) de Cathay Pacific, introduisant le carburant aérien durable (SAF) au sein de l’aéroport international de Hong Kong pour la première fois de son histoire. Cette initiative offre aux aux clients corporate la possibilité de réduire l’empreinte carbone de leurs voyages d’affaires et des expéditions de fret aérien en contributant à l’utilisation de SAF. Cathay Pacific a également été l’un des premiers transporteurs au monde à annoncer un objectif portant à 10% la part du SAF dans sa consommation totale de carburant d’ici 2030.