Aviation décarbonée : Brussels Airport et Brussels Airlines alimentés en SAF

A partir du 1er janvier 2023, le pipeline de l'OTAN qui approvisionne Brussels Airport en kérosène sera ouvert au transport de SAF ("sustainable aviation fuel" ou carburant d'aviation durable). Pour saluer cet événement, Brussels Airlines a opéré un premier vol symbolique entre Bruxelles et Malaga avec du SAF.

Qu'est ce que le CEPS ?

Ce que l'on surnomme le pipeline de l'OTAN est en fait officiellement appelé le CEPS ("Central European Pipeline System" ou "Réseau Centre-Europe des pipelines). Ce réseau, dont la construction remonte à la fin des années 50, traverse maintenant l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, la Suisse et les Pays-Bas. Il s'étend sur une longueur de 5 314 kilomètres. Depuis 2017, il alimente en carburant les aéroports d'Amsterdam-Schiphol, Bruxelles, Francfort, Luxembourg, Cologne, Bâle-Mulhouse et Zurich. Brussels Airport est le seul aéroport belge entièrement connecté à ce réseau souterrain de canalisations et demandait depuis un certain temps à pouvoir recevoir du SAF via ce pipeline, comme c'est le cas pour le kérosène. Brussels Airlines est la première compagnie aérienne à voler avec du SAF transporté par ce système.

Un mélange à 38% de SAF utilisé par Brussels Airlines

Pour mémoire, les SAF réduisent de 80% les émissions de CO2 sur la durée de vie du carburant par rapport à l'utilisation de carburant d'aviation fossile. Le Neste MY Sustainable Aviation Fuel utilisé par Brussels Airlines est produit à partir de déchets renouvelables, notamment des huiles de cuisson usagées et des déchets de graisse animale. Brussels Airlines a acheté 2 000 barils de 1000 litres chacun pour ce projet pilote, avec un mélange de 38% de SAF. Le carburant d'aviation durable a été transporté par Brussels Airlines depuis les installations de Neste à Gand (Belgique) via le pipeline du CEPS jusqu'à l'installation de stockage de carburant à Brussels Airport le 1er janvier juste après minuit, permettant à Brussels Airlines d'opérer ses premiers vols SAF le 1er janvier.

Dans le cadre de Stargate, Brussels Airport vise 5% d'utilisation de SAF à l'horizon 2026

Le SAF est un outil important pour rendre l'aviation plus écologique et réduire les émissions de CO2 dues au trafic aérien. Alors que la Commission européenne ("ReFuelEU") travaille à une obligation d'incorporation de 2% de SAF à partir de 2025 et de 5% à partir de 2030, Brussels Airport et ses partenaires visent 5% de SAF d'ici 2026, dans le cadre du projet Stargate.