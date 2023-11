Aviation décarbonée : après deux ans d'existence, le projet Stargate poursuit ses innovations environnementales

Après deux ans d’existence, le projet Stargate de Brussels Airport, qui vise à tester des innovations technologiques et environnementales et mobilisant 21 partenaires dont trois aéroports, va accélérer en 2024.

Sur le plan de la décarbonation, le projet Stargate entend notamment promouvoir l’électrification du matériel de manutention au sol. DHL Aviation, en tant que partenaire au sein du consortium, et après des tests réussis, a commandé différents types de machines électriques. En décembre, 11 tracteurs électriques (Mulags) et 14 bus crew vont être livrés, et 2 véhicules de remorquage suivront mi-2024, ainsi que 2 convoyeurs à bande et 9 chariots élévateurs électriques. Une fois la livraison effectuée, plus de 30 % des équipements destinés aux activités de manutention au sol de DHL seront électriques, une étape importante pour rendre leurs opérations au sol plus durables.Les émissions de CO2 et l'impact sonore des opérations au sol vont ainsi être considérablement réduits, ce qui est primordial tant pour le personnel que pour les riverains. Les préparatifs nécessaires sur le terrain ont déjà commencé. 28 points de recharge ont ainsi été prévus, auxquelles 10 points de chargement supplémentaires viendront s’ajouter.

Un nouveau système de gestion pour les opérateurs fret

La "Digital Green Lane" est un système entièrement numérique destiné à la livraison et au retrait de marchandises entre les expéditeurs et les entreprises de manutention, grâce à l'utilisation d'applications cloud. Ce processus offre de nombreux avantages : réduction du temps d’attente pour les camions qui livrent et chargent les marchandises, et donc moins d’émissions de CO2, plus de transparence et moins de papier utilisé. Ce système a ensuite été déployé par la communauté du fret aérien Air Cargo Belgium, et depuis lors, 95 % de toutes les marchandises sont traitées via ce système au sein de la zone cargo de Brussels Airport. Au sein de l’aéroport partenaire d'Athens International, un programme pilote faisant usage de ce système a également vu le jour.

Une installation de mélange mobile pour le SAF prochainement testée

Différents tests et démonstrations pourront être organisés sur le terrain en 2024. Du matériel de manutention au sol fonctionnant à l’hydrogène sera notamment testé à Brussels Airport par des manutentionnaires de la zone cargo. L’aéroport de Toulouse-Blagnac fera aussi ces tests. Un mélange de kérosène avec des biocarburants peut être livré à Brussels Airport via le pipeline de l’OTAN. Mais dans le cadre de Stargate, un mélange à plus petite échelle de biocarburant et de kérosène avec un pourcentage de biocarburant plus élevé est également envisagé. Une installation de mélange mobile va ainsi être développée, en collaboration avec Skytanking. Pour la circulation des avions, un TaxiBot au biodiesel peut être utilisé pour remplacer l’utilisation de leur propre moteur. Ce TaxiBot, qui permet de réduire les émissions de CO2, sera testé l’année prochaine sur le terrain, afin de mener une analyse des avantages et du fonctionnement de ces nouvelles machines.

Une chaîne de livraison de SAF à l'étude à Toulouse-Blagnac

L'aéroport de Budapest va continuer à travailler à la mise en place d'une infrastructure de recharge électrique et à explorer les possibilités et l'offre en biocarburants. L'aéroport d'Athènes mise également sur l’électrification, notamment avec une démonstration de faisabilité de ses services, notamment du côté pistes. L’aéroport de Toulouse-Blagnac va miser sur une chaîne de livraison opérationnelle pour les biocarburants et mettre en place une étude pour déterminer dans quelle mesure un aéroport pourrait fonctionner de manière autonome avec 100 % d’énergie renouvelable.