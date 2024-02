Aviation décarbonée : Amelia signe un partenariat avec Neste

La petite compagnie régionale française Amelia a annoncé avoir conclu un partenariat avec le raffineur Neste pour qu’il soit le fournisseur exclusif de SAF (« sustainable aviation fuel » ou carburant d’aviation durable) pour tous les vols d’Amelia au départ d’Amsterdam. Un partenariat général permet à Amelia d’introduire 5% de SAF sur ses vols depuis le 1er janvier 2024. La route d’Amsterdam est un service régulier opéré vers Strasbourg depuis le 2022. Il s’agit d’un des trois services réguliers que la compagnie Amelia opère, avec la liaison Paris-Orly/Rodez et Paris-Orly/Brive.

Un SAF à -80% d'émissions de GES

Depuis le début de l’année, Amelia propose aussi à ses clients privés et charter la possibilité d’opter pour du SAF quand ce type de carburant est disponible. Le SAF produit par Neste est fabriqué à partir de déchets 100% renouvelables, comme des huiles usagées ou des déchets de graisse animale. Il émet 80% de gaz à effet de serre en moins sur l’ensemble du cycle de vie, comparativement au carburant fossile actuellement utilisé. « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec Neste. Leur solution s’intègre parfaitement à notre flotte Embraer et Airbus, qui peut déjà voler avec jusqu’à 50 % de carburant d’aviation durable. Nous sommes impatients d'étendre davantage notre utilisation de carburants durables et de poursuivre notre démarche de réduction des émissions de carbone », s’est réjouit Alain Regourd, PDG d'Amelia by Regourd Aviation.