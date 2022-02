Aviation décarbonée : Brussels Airport signe la "Déclaration de Toulouse"

Ainsi que 200 autres aéroports européens, Brussels Airport a signé la "Déclaration de Toulouse", une initiative publique-privée prise le 4 février dans le cadre du début de la présidence française de l'Union européenne visant à soutenir la réalisation de l'objectif de l'aviation européenne, à savoir zéro émission de CO2 d'ici 2050. Il s'agit également de la première initiative conjointe de ce type dans le monde qui aligne toutes les parties prenantes de l'Union européenne sur les principes et actions nécessaires pour décarboniser et transformer le secteur européen de l'aviation, ce qui représente une réelle avancée.

Brussels Airport neutre en carbone depuis 2018

Brussels Airport soutient donc pleinement l'initiative, qui vient compléter son objectif de parvenir à un bilan zéro carbone net d'ici 2050 au plus tard. Un objectif qui a été fixé en juin 2019 dans la résolution d'ACI Europe dans laquelle les aéroports européens se sont engagés à atteindre cet objectif ambitieux. "Depuis plus de dix ans, Brussels Airport s'est engagé à réduire de manière significative ses émissions de CO2. Brussels Airport est déjà neutre en carbone depuis 2018 selon le programme d'accréditation carbone des aéroports d'ACI Europe, et nous travaillons dur pour réduire encore nos émissions. Il est important que toutes les parties prenantes unissent leurs forces pour rendre le secteur de l'aviation plus écologique, et nous sommes pleinement engagés à jouer notre rôle dans ce domaine", explique Arnaud Feist, PDG de Brussels Airport Company.

En France, les signataires de la "Déclaration de Toulouse" sont : l'aéroport de Bordeaux, l'aéroport de Paris-Beauvais, l'aéroport de Pau-Pyrénées, l'aéroport de Strasbourg, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les aéroports de la Côte d'Azur, l'EuroAirport, le groupe ADP, Vinci Airports et l'UAF (Union des Aéroports Français).