Avianca Airlines, compagnie aérienne la plus ponctuelle de 2023

En 2023, c'est la compagnie colombienne Avianca Airlines qui a été la ponctuelle de toutes les compagnies aériennes examinées dans le cadre du "On-time Performance Review" de Cirium pour l'année 2023. Pour mémoire, dans le transport aérien, un vol à l'heure est défini comme un vol qui arrive dans les quinze minutes suivant l'heure d'arrivée prévue à la porte d'embarquement. Pour un aéroport, il s'agit d'un départ dans les quinze minutes qui suivent l'heure prévue. Avianca Airlines a enregistré une ponctualité de 85,73% pour un total de 213 039 vols effectués. Elle détrône la compagnie brésilienne Azul Airlines (85,51% de ponctualité) qui était en pole position en 2022. Le trio de tête est complété par Qatar Airways (85,11%) qui gagne six places en une seule année en passant de la neuvième place à la troisième place.

Delta distinguée pour son excellence opérationnelle

Par régions, les compagnies aériennes les plus ponctuelles sont ANA (82,75% de vols à l'heure) pour la région Asie-Pacifique, Oman Air (92,53% de vols à l'heure) pour la région Moyen-Orient/Afrique, Copa Airlines (89,46%) pour la région Amérique Latine et Iberia Express pour l'Europe (84,58%). Pour l'Amérique du Nord, c'est la compagnie aérienne Delta Airlines qui a été la plus ponctuelle (84,72% de vols à l'heure, pour un total de 1 635 486 vols effectués). Elle a aussi remporté le Cirium Platinum Award pour la troisième année consécutive, ce qui montre son implication et son engagement en matière de performance opérationnelle.

Minneapolis-Saint Paul, aéroport le plus ponctuel

Du côté des aéroports, c'est la plateforme de Minneapolis-Saint Paul (MSP) (84,44% de vols à l'heure pour 289 817 vols effectués). Elle est suivie par l'aéroport international Rajiv Gandhi d'Hyderabad (84,42% de vols à l'heure pour 168 426 vols effectués) et l'aéroport international Kempegowda de Bangalore (BLR)(84,08% de vols à l'heure pour 237 461 vols effectués).