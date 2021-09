Avec son nouvel Airbus A220-300, Air France poursuit le renouvellement de sa flotte

"Le Bourget". C'est le nom du premier Airbus A220-300 d'Air France, qui est arrivé à Paris CDG le 28 septembre au soir et qui a été dévoilé lors d'une cérémonie festive dans le hangar 6 de l'aéroport. Il s'agit du premier exemplaire d'une commande de 60 exemplaires (+30 options et 30 droits d'acquisition) qu'Air France va recevoir jusqu'en 2025 pour remplacer progressivement les Airbus A318, A319 et une partie des Airbus A320 du secteur moyen-courrier d'Air France. "Il s'agit de la plus rapide entrée en flotte pour un nouveau type d'avion dans toute l'histoire d'Air France", explique Ben Smith, directeur général d'Air France-KLM. "Air France va recevoir six Airbus A220-300 d'ici la fin de l'année, 15 exemplaires l'année prochaine, et de 12 à 15 par an jusqu'à fin 2025", précise-t-il.

Un nom de baptême symbolique

Le premier Airbus A220-300, qui a été baptisé "Le Bourget", selon la tradition de nommer les avions remise au goût du jour par Air France, met à l'honneur l'histoire de l'aéronautique attaché au fameux aéroport où Charles Lindbergh s'est posé le 21 mai 1927 après la première historique de la ligne New York-Paris, avec le "Spirit of Saint Louis". C'est aussi au Bourget que la compagnie Air France a été fondée, le 7 octobre 1933.

Berlin, première destination desservie

L'Airbus A220-300 effectuera son premier vol commercial le 31 octobre entre Paris CDG et Berlin. Viendront ensuite les villes de Madrid, Venise, Milan-Linate et Barcelone. Pendant la saison d'hiver 2021-2022, l'appareil étendra progressivement son réseau vers Bologne, Rome, Lisbonne et Copenhague. Il est un levier majeur d'amélioration de la performance économique et environnementale d'Air France avec un cout au siège réduit de 10% par rapport à des avions d'ancienne génération, une consommation de carburant et des émissions de CO2 réduites de 20% et une empreinte sonore réduite de 34%.

Classe affaires aménageable sur les huit premiers rangs

L'Airbus A220-300 d'Air France dispose d'un total de 148 sièges, en configuration 3-2 (soit 5 sièges par rangée) permettant à 80% des clients de bénéficier d'une place coté hublot ou coté couloir. Les fauteuils en cuir, fournis par Collins Aerospace, ont une assise de 48 cm et une inclinaison de 118 degrés. Ils sont équipés d'une têtière ajustable, d'une large tablette monobloc, d'un porte-gobelet, d'une pochette littérature, des prises USB A et C, et des supports tablettes ou smartphones. Les 8 premières rangées peuvent par ailleurs être aménagés en classe affaires, avec des sièges neutralisés pour donner plus de confort et plus d'espace aux passagers.