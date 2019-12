Avec Monrovia, Air France renforce son réseau africain

A partir du 20 avril 2020, les passagers d'Air France pourront rejoindre Monrovia (Liberia), à raison de cinq vols par semaine opérés en Airbus A330-200 d'une capacité de 224 sièges (36 en classe affaires, 21 en cabine premium economy et 167 en classe économie). La ligne sera opérée en exploitation triangulaire avec la ligne de Bamako. Air France reliera ainsi Monrovia en continuation de Bamako (Mali), les lundis, mercredis et dimanches, et en vol direct les mardis et vendredis avant de rejoindre Bamako. Grâce à la nouvelle route vers Monrovia, la ligne de Bamako bénéficiera de cinq vols supplémentaires hebdomadaires (12 au total), soit une offre en augmentation de 63% par rapport à l'année précédente.

L'été prochain, Air France proposera un total de 280 vols par semaine vers 35 destinations africaines. Au total, le groupe Air France-KLM proposera un réseau de 49 destinations en Afrique et plus de 500 vols hebdomadaires. A noter que Air France propose un service adapté sur ces lignes africaines, avec notamment une franchise bagages renforcée (3 bagages de 32 kilos en Première, 2 bagages de 32 kilos en business, 2 bagages de 23 kilos en premium economy et en classe économie).