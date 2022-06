Avec Liberty Lifter, la DARPA veut révolutionner le transport lourd

Un ekranoplan "plus"...

L'Agence (américaine) pour les projets de recherche avancée (Darpa) a récemment lancé un nouveau projet d'étude qui n'est pas sans rappeler celui des ekranoplans de l'époque soviétique. Baptisé projet Liberty Lifter, le programme a pour but de faire la démonstration d'un possible bond en avant dans les capacités logistiques opérationnelles en concevant, construisant et faisant voler un avion expérimental à grande autonomie et à faible coût, capable d'effectuer des transports stratégiques et tactiques par voie maritime. Le nouveau concept d'aéronef vise à développer les avions cargo existants en démontrant des capacités révolutionnaires de transport aérien lourd depuis la mer.

...Hydravion à coût réduit

"Bien que le transport maritime actuel soit très efficace pour transporter de grandes quantités de charges utiles, il est vulnérable aux menaces, nécessite des ports fonctionnels et entraîne de longs délais de transit. Le transport aérien traditionnel est beaucoup plus rapide, mais sa capacité à soutenir les opérations maritimes est limitée. De plus, aujourd'hui, ces appareils sont limités en termes de charge utile ou nécessitent de longues pistes d'atterrissage", commente la Darpa. L'appareil envisagé combinera le transport stratégique rapide et flexible de charges très importantes et lourdes avec la capacité de décoller et d'atterrir dans l'eau, à l'image d'un hydravion. Sa structure permettra à la fois un vol hautement contrôlé près des surfaces d'eau turbulentes et un vol soutenu à des altitudes moyennes. En outre, l'avion sera construit selon une philosophie de conception et de construction à faible coût.

"Cette première phase du programme Liberty Lifter permettra de définir l'autonomie, les charges utiles et d'autres paramètres de cet hydravion unique", a déclaré Alexander Walan, responsable du programme au sein du Tactical Technology Office de la DARPA. "Les avancées innovantes envisagées par ce nouveau programme de la DARPA permettront de présenter un démonstrateur d'avion X qui offrira aux combattants de nouvelles capacités lors d'opérations maritimes prolongées."

Trois défis à relever

Pour pallier les lacunes des véhicules et des concepts opérationnels existants, le programme Liberty Lifter s'attache à relever trois grands défis. D'abord celui des opérations maritimes prolongées : l'accent sera mis sur les opérations dans des états de mer turbulents en créant des capacités de portance élevée à basse vitesse pour réduire la charge d'impact des vagues pendant le décollage/atterrissage, et des solutions de conception innovantes pour absorber les forces des vagues. En outre, le projet abordera les risques de collision entre véhicules lors d'opérations à grande vitesse dans des environnements encombrés. Enfin, l'objectif est que le véhicule puisse fonctionner en mer -comprenez en plein océan Pacifique- pendant des semaines sans activités de maintenance à terre.

Des matériaux abordables

Le second défit sera celui de la production abordable à grande échelle : la construction donnera la priorité aux conceptions peu coûteuses et faciles à fabriquer (voir vidéo ci-dessous notamment pour l'étude de construction d'un segment de voilure) plutôt qu'aux concepts exclusifs, coûteux et légers. Les matériaux doivent être plus abordables que ceux utilisés dans la construction aéronautique traditionnelle et pouvoir être achetés en grandes quantités. Enfin le troisième défi sera celui des commandes complexes de vol et de surface de la mer : Des capteurs et des systèmes de contrôle avancés seront développés pour éviter les grandes vagues et pour gérer les interactions aéro-hydro-dynamiques pendant le décollage et l'atterrissage.