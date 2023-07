AutoFlight réalise le premier vol en formation de trois ADAVe autonomes

Trois Prosperity en vol en formation à Shanghai...

AutoFlight a réalisé avec succès un premier vol en formation de trois aéronefs à decollage et atterrissage verticaux électriques (ADAVe) autonomes à Shanghai, en Chine (voir la vidéo ci-dessous). Ainsi, trois "Prosperity I" d'AutoFlight ont participé à ce vol en formation, "démontrant la capacité de l'entreprise à concevoir et fabriquer rapidement des prototypes et son ambition de façonner l'avenir du transport aérien", mentionne AutoFlight. Sans préciser la date à laquelle ce vol a été réalisé, mais qui parait toutefois récent.

...Après un vol de 250 km sur une seule charge batterie

"Notre objectif est de compléter les moyens de transport urbains et régionaux pour tous en construisant des aérotaxis très sûrs, silencieux et abordables", déclare Tian Yu, fondateur d'AutoFlight, qui possède des décennies d'expérience dans le développement et la livraison d'aéronefs téléguidés à grande échelle. L'entreprise, dont les deux sièges sont situés à Augsbourg (Allemagne) et à Shanghai (Chine), a déjà réalisé un vol record en février 2023, au cours duquel l'un de ses prototypes a parcouru 250 km avec une seule charge de batterie, démontrant ainsi le potentiel de durabilité du secteur.

Une version cargo l'an prochain

Le vol de formation a vu se succéder trois générations de l'avion "Prosperity I", ce qui témoigne de l'évolution rapide du développement de l'avion. L'entreprise prévoit de transformer les prototypes en produits, avec une version cargo qui devrait être commercialisée l'année prochaine pour le transport sécurisé de marchandises en Asie, et une version passager qui sera progressivement développée dans les années à venir et qui répondra aux normes de sécurité les plus strictes de l'aviation.